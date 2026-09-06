Đài ABC ngày 5/9 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã xác nhận việc sử dụng chuyên cơ Không lực Một của Qatar cho chuyến đi tới Ireland, qua đó đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ trên chuyên cơ này kể từ khi ông bí mật đổi máy bay hồi tháng 7 ở Thổ Nhĩ Kỳ vì các nguy cơ an ninh.

"Chuyên cơ mới có rất nhiều tính năng, nhưng theo tôi hiểu, trong khoảng một tháng nữa họ sẽ đưa nó đi để nâng cấp an ninh lên mức tối đa", ông Trump nói vào cuối tháng 7.

Tuy vậy, các nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết chưa rõ liệu chiếc máy bay có được tăng cường an ninh dưới bất kỳ hình thức nào kể từ những phát biểu của ông Trump hay chưa, hoặc liệu công việc "nâng cấp tối đa" mà tổng thống đề cập có còn được lên kế hoạch hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và chuyên cơ Không lực Một. Ảnh: NYT

"Chúng tôi không bình luận về những nâng cấp hoặc sửa đổi cụ thể đối với chuyên cơ Không lực Một. Chúng tôi luôn duy trì một tư thế nhất quán nhằm bảo đảm năng lực an toàn, an ninh và đáng tin cậy cho Tổng thống Mỹ. Đây là chuyên cơ tổng thống vĩ đại nhất từng được chế tạo", một quan chức nói với ABC.

Chiếc chuyên cơ do Qaâtr tặng đã trở thành tâm điểm chú ý vào hồi cuối tháng 7, khi Tổng thống Trump cùng trợ lý thân cận Natalie Harp bí mật di tản khỏi máy bay này bằng một xe chở suất ăn trong sân bay để đổi sang một máy bay khác trước khi đi khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Tổng thống Trump đổi máy bay diễn ra vào đêm 8/7, trùng thời điểm các lực lượng Mỹ nối lại chiến dịch không kích Iran. Phía Mỹ khi đó được cho đã phát hiện âm mưu ám sát ông Trump của Tehran.

Trên thực tế, việc một Tổng thống Mỹ đổi máy bay để đánh lạc hướng không phải chưa từng có tiền lệ. Theo các cựu đặc vụ Mỹ, Tổng thống Bill Clinton từng sử dụng máy bay bí mật và để lại một máy bay mồi nhử trong chuyến thăm Pakistan năm 2000.