Theo hãng tin ABC, Tổng thống Mỹ Trump ngày 1/7 đã bày tỏ sự hào hứng khi thực hiện chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Không Lực Một mới, đồng thời cảm ơn chính phủ Qatar vì món quà này.

"Tôi rất hào hứng về chuyến bay đầu tiên. Họ vừa mới hoàn thành nó và đã cải tạo phù hợp để phục vụ một tổng thống, tức là bổ sung các hệ thống an ninh phức tạp cùng nhiều trang bị đặc biệt khác. Tôi đã hỏi Boeing đâu là máy bay tốt nhất và họ khẳng định đó là chuyên cơ Không lực Một mới. Đây có thể là máy bay thương mại vĩ đại nhất từng được chế tạo và tôi rất vui khi có đặc quyền được sử dụng nó", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi về chi phí cải tạo chuyên cơ này, Tổng thống Trump khẳng định số tiền này không đáng kể, bởi bản thân chiếc Boeing 747-8 mà chính phủ Qatar tặng đã có giá trị rất lớn.

Tổng thống Trump hạ cánh từ chuyên cơ Không lực Một mới. Video: X/@RapidResponse47

"Nói một cách thẳng thắn, chúng ta không thể chế tạo một chuyên cơ như thế này, vì chúng ta không sẵn lòng chi khoản tiền cần thiết. Còn Qatar lại bỏ ra rất nhiều tiền", ông Trump nói.

Theo truyền thông Mỹ, chuyên cơ Không lực Một mới của Tổng thống Trump được cải tạo từ máy bay Boeing 747-8 trị giá 400 triệu USD, trong khi tổng chi phí để nâng cấp máy bay là khoảng 1 tỷ USD.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ cũng lên tiếng về khoản thu gần 1,2 tỷ USD từ tiền điện tử vào năm ngoái. "Tôi có các quỹ quản lý đầu tư của mình. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trước khi trở thành tổng thống, các quỹ dùng tiền của tôi đầu tư và tôi không can thiệp vào việc của họ. Tôi kiếm được khoản lợi nhuận đó vì thị trường chứng khoán đang tăng trưởng, tất cả mọi người đều được hưởng lợi", ông Trump giải thích.