Bước vào giảng đường với nhiều mặc cảm về ngoại hình và giọng nói, Trần Nhật Phi, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, đã chọn không đầu hàng số phận. Bằng nỗ lực gấp đôi, tinh thần “học vượt” và bản lĩnh đối diện với chính mình, Phi từng bước vượt qua rào cản để trưởng thành và khẳng định giá trị bản thân.

Sáng 9/1, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin. Giữa không khí trang nghiêm và xúc động của buổi lễ, câu chuyện của tân kỹ sư Trần Nhật Phi đã chạm đến cảm xúc của thầy cô, phụ huynh và sinh viên bởi hành trình vượt lên nghịch cảnh đầy nghị lực.

Nhật Phi chia sẻ, những ngày đầu bước vào giảng đường đại học, bạn mang theo không ít mặc cảm. “Mình bắt đầu hành trình sinh viên với sự tự ti rất lớn về ngoại hình và giọng nói. Có những lúc, mình sợ rằng bản thân không đủ giỏi, không đủ nhanh để theo kịp bạn bè xung quanh”, Phi nói.

Trần Nhật Phi, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, nhận bằng kỹ sư trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: XD

Áp lực học tập cùng tâm lý hoài nghi chính mình đã có lúc khiến Nhật Phi chùn bước, thậm chí đặt dấu hỏi cho lựa chọn theo đuổi ngành Công nghệ thông tin. Tuy nhiên, thay vì để những rào cản ấy trở thành lý do dừng lại, Nhật Phi chọn cách đối diện.

“Bản lĩnh không phải là không có nỗi sợ, mà là cách chúng ta lựa chọn đối diện với nó. Thay vì để những rào cản kiềm chân, mình chọn nỗ lực gấp đôi để tự tin hơn và quyết tâm ‘học vượt’ để bứt tốc. Khi người khác nhìn thấy khó khăn, mình chọn nhìn thấy cơ hội để rèn luyện sự bền bỉ”, Phi chia sẻ. Từ sự lựa chọn ấy, hành trình vượt giới hạn bản thân của nam sinh bắt đầu.

Ngay khi còn ngồi trên giảng đường, Nhật Phi đã tích lũy 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Software Engineer - công việc đòi hỏi nền tảng kiến thức vững chắc về lập trình, tư duy kỹ thuật và quy trình phát triển phần mềm. Song song với học tập, bạn còn ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi học thuật và chuyên môn như: Giải Khuyến khích Ươm mầm Tài năng (2021); Giải Nhất, Giải Nhì cuộc thi lập trình cá nhân (tháng 3 và tháng 7/2022); Giải Khuyến khích IT Got Talent 2023, 2024; Giải Khuyến khích IT Challenge Đại lý số 2025…

Nhìn lại chặng đường đã qua, Nhật Phi cho biết, kết quả lớn nhất mình có không chỉ nằm ở những gì học được trên giảng đường, mà là một phiên bản mới của chính mình - tự tin hơn, quyết đoán hơn và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.

Nhật Phi mang khiếm khuyết về giọng nói và khả năng vận động nhưng có chuỗi thành tích học tập và chuyên môn đáng nể. Ảnh: XD

Nam sinh cũng nhấn mạnh vai trò của môi trường học tập và sự đồng hành của thầy cô, bạn bè tại HUTECH trong hành trình vượt qua nỗi sợ. “Trong suốt quãng thời gian đó, mình luôn nhận được sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình và động viên kịp thời từ thầy cô và bạn bè. Chính sự bao dung, kiên nhẫn và tận tâm của mọi người đã giúp mình dần tin tưởng hơn vào bản thân, từng bước vượt qua nỗi sợ hãi để nỗ lực hơn mỗi ngày. Mình luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc”, Phi bày tỏ.

Với tân Kỹ sư Công nghệ thông tin, lễ tốt nghiệp không chỉ là khoảnh khắc nhận bằng, mà còn là dấu son khép lại một hành trình nhiều cảm xúc, hành trình của mồ hôi, nước mắt và lòng dũng cảm khi dám đối diện với chính mình.

“Triết lý lớn nhất mình học được trong những năm tháng qua chính là sự quyết tâm và kiên trì đến giây phút cuối cùng. Có những thời điểm phải đối mặt với thử thách khiến mình thất vọng, nhưng thay vì từ bỏ, mình chọn cách ‘chiến đấu’ lâu dài bằng một tư duy trưởng thành”, Phi nhấn mạnh.

Tại lễ tốt nghiệp, Trần Nhật Phi gửi gắm thông điệp giản dị nhưng đầy sức nặng đến các bạn đồng trang lứa: “Hãy tin vào năng lực bản thân, kiên định với con đường đã chọn và làm việc hết mình cho định hướng tương lai. Mỗi người đều có xuất phát điểm khác nhau, nhưng nếu không bỏ cuộc, ai cũng có thể chạm tới đích của riêng mình”.

Trần Nhật Phi là một trong 730 sinh viên Khoa Công nghệ thông tin chính thức được công nhận tốt nghiệp trong đợt này. Buổi lễ cũng vinh danh 3 sinh viên thủ khoa tốt nghiệp, 32 sinh viên đạt thành tích xuất sắc toàn khóa học và 11 sinh viên có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động phong trào, đánh dấu sự trưởng thành của những nhà lập trình trẻ trên hành trình kiến tạo tương lai.