Chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở TP Huế, không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin thuận lợi hơn mà còn mở thêm cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Những tiện ích thiết thực

Thành phố Huế hiện có khoảng 60.615 người dân tộc thiểu số, chiếm 5% dân số, với 3 nhóm dân tộc chính là Tà Ôi (gồm Pa Cô, Tà Ôi, Pa Hy), Cơ-tu và Bru-Vân Kiều. Đồng bào sinh sống tập trung tại 12 xã, phường phía tây thành phố, phần lớn ở khu vực miền núi còn nhiều khó khăn.

Quá trình triển khai hiệu quả chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025 đã tạo nền tảng vững chắc để vùng dân tộc thiểu số và miền núi của thành phố Huế đặt ra các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 (Chương trình MTQG 417).

Từ việc tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn đến chủ động quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường, chuyển đổi số đang tạo thêm những điều kiện để đồng bào vùng cao Huế tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế - xã hội. Đây cũng là một trong những hướng đi nhằm thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đô thị, góp phần tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Với bà con dân tộc thiểu số ở A Lưới, chiếc điện thoại thông minh đang dần trở thành công cụ giúp người dân tiếp cận những phương thức làm việc mới. Không chỉ thuận tiện hơn khi giải quyết thủ tục hành chính, công nghệ còn giúp bà con cập nhật thông tin sản xuất, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm khách hàng.

Chị Hồ Thị Thầu, ở thôn Nhâm, xã A Lưới 2, cho biết khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã giải quyết thủ tục, chị được hỗ trợ thực hiện một số thao tác trực tuyến. Nhờ đó, công việc thuận lợi hơn, giảm thời gian đi lại và giấy tờ phải chuẩn bị.

Hiện các xã vùng A Lưới đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành; từng bước triển khai hệ thống máy tính, thiết bị ký số, phần mềm quản lý hồ sơ điện tử và các nền tảng dùng chung.

Cùng với đầu tư thiết bị, việc hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích số được chú trọng. Các tổ chuyển đổi số ở khu dân cư, cán bộ Mặt trận và đoàn viên, thanh niên phối hợp với cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hỗ trợ bà con tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID và thực hiện các thao tác cần thiết.

Tại Nam Đông, nơi có đông đồng bào Cơ Tu sinh sống, mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, kiện toàn tại 10/10 xã, thị trấn của huyện trước đây. Tổng cộng 60 tổ tại 60/60 thôn, tổ dân phố tạo thành mạng lưới đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân.

Cán bộ cơ sở, thanh niên, sinh viên và các tổ chức đoàn thể trực tiếp hướng dẫn bà con sử dụng dịch vụ công trực tuyến, quét mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo vệ thông tin cá nhân và từng bước tự thực hiện các thao tác trên môi trường số.

Nhờ cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, những kỹ năng tưởng chừng xa lạ dần trở nên gần gũi với đời sống. Kết quả tại Nam Đông, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp đăng ký hồ sơ trực tuyến cấp huyện đạt hơn 98%.

Đưa sản phẩm vùng cao đến gần thị trường

Không dừng lại ở cải cách hành chính giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Huế dễ dàng thực hiện, chuyển đổi số còn mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân. Khi biết tận dụng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, người dân có thêm kênh giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng thay vì chỉ phụ thuộc vào phương thức tiêu thụ truyền thống.

Tại HTX dệt thổ cẩm Azakooh (còn gọi Trường Sơn Xanh), xã A Lưới 2, các nền tảng số đang được sử dụng để giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Chị Hồ Thị Him, thành viên hợp tác xã, cho biết trước đây việc quảng bá còn bị động, nhưng hiện nay phần lớn công việc được thực hiện trên các nền tảng số, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực.

Ở các xã vùng cao A Lưới, người dân cũng bắt đầu sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, theo dõi giá cả nông sản. Nhiều phụ nữ miền núi tận dụng Facebook, Zalo, TikTok để giới thiệu nông sản đặc trưng đến người tiêu dùng trên cả nước. Một số hộ trẻ còn tự lập fanpage để chủ động quảng bá sản phẩm của gia đình.

Ông Phan Duy Khanh, Chủ tịch UBND xã A Lưới 2, cho biết địa phương đã lắp đặt hệ thống loa thông minh tại các thôn để phát thông tin về kỹ thuật trồng chuối, giá nông sản; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội cho người dân.

Theo đó, việc tiếp cận thông tin và các kênh quảng bá mới góp phần giúp một số hộ thay đổi cách thức sản xuất, kinh doanh, từ chờ thương lái đến tận nơi thu mua sang chủ động giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng qua các kênh trực tuyến.

Công nghệ số cũng tạo thêm điều kiện quảng bá du lịch cộng đồng. Ở xã A Lưới 4, chủ homestay tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số giúp người dân giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Tà Ôi cùng dịch vụ lưu trú. Từ đây, nhiều người biết đến homestay, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và cộng đồng trong xã.

Theo ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Huế, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần được triển khai đồng bộ, kết hợp nguồn lực từ nhiều chương trình, chính sách. Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, thành phố chú trọng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường quảng bá sản phẩm và tạo điều kiện để đồng bào tiếp cận thương mại điện tử.

Những chuyển biến trong ứng dụng công nghệ diễn ra trong bối cảnh TP Huế đạt nhiều kết quả tích cực về giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân trong đồng bào đạt trên 6%/năm, cao gấp đôi mục tiêu đề ra. Số hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 7.214 hộ năm 2021 xuống còn 1.828 hộ năm 2025.

Nguồn lực các chương trình, chính sách dân tộc cũng giúp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từng bước được hoàn thiện.

Giai đoạn 2026-2030, TP Huế đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo, phấn đấu có ít nhất 50% xã nghèo đạt chuẩn nông thôn mới và duy trì tỷ lệ giảm nghèo bình quân khoảng 6%/năm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố định hướng tiếp tục đổi mới cách thức đầu tư, tổ chức các chương trình giảm nghèo theo hướng rõ địa bàn, rõ nhu cầu và rõ kết quả; đồng thời nâng cao kỹ năng số cho cán bộ từ xã đến thôn, phát huy vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng và tăng cường hướng dẫn trực tiếp đối với người dân.