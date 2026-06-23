Tuy nhiên, theo Today, trứng cũng chứa chất béo bão hòa. Đây là thành phần mà nhiều người cần hạn chế do có liên quan đến các vấn đề sức khỏe tim mạch. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên ăn trứng, cách chế biến và các thực phẩm ăn kèm là những yếu tố đáng lưu ý.

Ăn một quả trứng mỗi ngày có được không?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, phần lớn mọi người có thể ăn một quả trứng mỗi ngày mà không gặp vấn đề về sức khỏe.

Tuy nhiên, với những người cần kiểm soát lượng chất béo bão hòa trong chế độ ăn, việc hạn chế lòng đỏ là điều nên cân nhắc. Nguyên nhân là lòng đỏ chứa toàn bộ lượng chất béo của quả trứng, bao gồm cả chất béo không bão hòa có lợi, chất béo bão hòa và cholesterol trong thực phẩm.

Cách chế biến tác động nhiều tới mức độ bổ dưỡng của trứng. Ảnh: Ban Mai

Dù vậy, lòng đỏ không phải là phần cần loại bỏ hoàn toàn. Ngoài việc cung cấp một phần protein, lòng đỏ còn chứa các vitamin tan trong chất béo cùng nhiều chất chống oxy hóa. Đồng thời, đây cũng là phần tạo nên hương vị đặc trưng của món trứng.

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Grace Derocha khuyên mọi người sử dụng hai lòng trắng kết hợp với một lòng đỏ. Cách ăn này tận dụng được hương vị và các dưỡng chất có trong lòng đỏ nhưng giảm bớt lượng chất béo bão hòa tiêu thụ.

Trong khi đó, lòng trắng trứng là nguồn protein chất lượng cao, ít calo và hầu như không chứa chất béo, hỗ trợ xây dựng, duy trì khối cơ và tạo cảm giác no lâu.

Chế biến trứng thế nào để tốt hơn cho sức khỏe?

Không chỉ số lượng lòng đỏ và lòng trắng, cách chế biến cũng ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của món ăn.

Để tăng cường chất xơ, vitamin và khoáng chất cho bữa ăn, các chuyên gia khuyến khích bổ sung thêm thực phẩm có nguồn gốc thực vật như rau củ hoặc các loại đậu. Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng một lượng nhỏ chất béo lành mạnh, chẳng hạn dầu ô liu.

Ví dụ, món trứng tráng chế biến với một ít dầu ô liu và ăn kèm rau củ nướng sẽ là lựa chọn lành mạnh hơn so với trứng chiên bằng bơ, dùng cùng bánh mì trắng.

Ngoài ra, các phương pháp như chần hoặc luộc chín cũng được đánh giá cao vì không cần hoặc chỉ cần rất ít chất béo bổ sung trong quá trình chế biến.