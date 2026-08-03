"Thực lòng mà nói nếu trận gặp Singapore chúng ta thay đổi một chút thì đối phương có thể bị bất ngờ và mình lại đạt được lợi thế. Đến trận gặp Indonesia, tuyển Việt Nam lại quay về với bộ khung mạnh nhất.

Nhưng tôi không hiểu ông Kim Sang Sik tính toán như thế nào. Tất nhiên, chúng ta không thể hiểu hết được ý đồ của HLV. Có thể ý tưởng của ông ấy là đánh nhanh, giải quyết gọn trận đấu", BLV Quang Huy nói về trận tuyển Việt Nam hoà Singapore 0-0.

Tuyển Việt Nam chơi không tốt ở trận hoà Singapore. Ảnh: Hải Hoàng

Về quyết định rút Đình Bắc ra sớm ở trận đấu với Singapore, BLV Quang Huy bày tỏ quan điểm: "Đình Bắc bị thay ra là bởi vì cậu ấy thể hiện chưa tốt. Việc bị rút ra sân là một bài học và rất có thể Đình Bắc được khích tướng theo hướng tích cực. Tôi chỉ hy vọng theo hướng tích cực, không phán xét việc đúng sai trong thay người.

Bản thân Đình Bắc cũng phải hiểu là mình bị thay ra vì đá chưa tốt. Có thể điều đó giống như một sự dồn nén để rồi Bắc chơi rất hay ở trận tới".

Tuyển Việt Nam gặp vấn đề ở vị trí tiền phòng ngự. Theo BLV Quang Huy, HLV Kim Sang Sik có một lựa chọn là Thành Long, nhưng cầu thủ này chưa thể hiện được như Doãn Ngọc Tân ở ASEAN Cup 2024. Nếu lựa chọn đội hình, BLV Quang Huy nghiêng về phương án Hai Long và Hoàng Đức ở tuyến giữa.

Đánh giá về đối thủ Indonesia, BLV Quang Huy nói: "Họ dù thiếu một số cầu thủ tốt, nhưng vẫn là một đối thủ mạnh toàn diện, đặc biệt là sức tấn công rất tốt. Indonesia có thể ghi bàn bằng nhiều tình huống đa dạng. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam không nên chơi đôi công với họ.

Xuân Son quyết ghi bàn vào lưới Indonesia. Ảnh: S.N

Với ngôi sao trẻ Baker, ở hai biên của tuyển Việt Nam phải hạn chế hoạt động của cầu thủ này, hạn chế những quả tạt bổng và tình huống cố định mà đối thủ có thể được hưởng. Đồng thời, chúng ta cần huy động lực lượng để có phương án chống bóng bổng trong vòng cấm, với sự phối hợp giữa thủ môn và các trung vệ".

"Tôi nghĩ là thực ra Xuân Son và các cầu thủ Việt Nam ở trận gặp Singapore có phần nào đó không may mắn. Nói chung, các chân sút chỉ cần chỉnh lại khâu dứt điểm. Nếu chỉ cần có 1 bàn thắng mọi thứ đã khác. Khi đó tâm lý của các cầu thủ hưng phấn hơn và trận đấu cũng diễn ra theo một kịch bản có lợi.

Ở trận gặp Indonesia, tôi có cảm giác là tuyển Việt Nam hòa 1-1 nhưng vẫn sẽ đi tiếp. Bởi vì Indonesia không có tư tưởng cầu hòa khi gặp Singapore. Họ là đội mạnh hơn và muốn chứng tỏ sức mạnh của mình", BLV Quang Huy chốt lại.

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