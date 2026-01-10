"Việc U23 Việt Nam bị gỡ hòa 1-1 chỉ 1 phút trước khi hiệp 1 khép lại là khá tiếc nuối. U23 Kyrgyzstan chơi cố gắng. Họ dồn đội hình lên và có bàn thắng sau pha dứt điểm quyết đoán. Tôi đánh giá U23 Việt Nam làm chủ lối chơi trong hiệp 1, đá phòng ngự phản công, chắt chiu và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

U23 Kyrgyzstan trước khi có bàn thắng có nhiều tình huống xử lý, phối hợp chưa được nhuần nhuyễn, có nhiều cú sút xa rất lãng phí cơ hội. Những thiếu sót của đối phương được U23 Việt Nam khai thác", chuyên gia Phan Anh Tú cho biết.

U23 Việt Nam thi đấu không vội vàng. Ảnh: Ted Trần

Theo chuyên gia Phan Anh Tú, so với trận ra quân thắng U23 Jordan, thế trận của U23 Việt Nam trận này khác. Đó cũng là điều dễ hiểu khi U23 Kyrgyzstan không còn gì để mất.

"Tôi đánh giá cao sự chững chạc, kiểm soát bóng tốt của U23 Việt Nam. Đội bạn không phải tay mơ, nhưng chúng ta tỉnh táo, tránh mất bóng và phản công tốt.

Trong hiệp 2, U23 Kyrgyzstan buộc phải dồn lên bởi họ cần phải thắng, tạo cơ hội cho U23 Việt Nam đá phòng ngự phản công. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có đủ thể lực và kinh nghiệm để chơi tốt.

Ở hiệp 2 U23 Kyrgyzstan vẫn tiếp tục có nhiều đường chuyền, dứt điểm vô hại, trong khi những pha phản công của U23 Việt Nam tiềm ẩn sự nguy hiểm, và cuối cùng giành chiến thắng xứng đáng", chuyên gia Phan Anh Tú nói về trận đấu.

Chiến thắng xứng đáng cho Văn Thuận và các đồng đội. Ảnh: Ted Trần

Chuyên gia Phan Anh Tú đặc biệt khen ngợi tài cầm quân của HLV Kim Sang Sik: "HLV Kim Sang Sik tung 3 cầu thủ vào sân thay người rất hợp lý và hiệu quả, ở thời điểm đối phương xuống sức. Những cầu thủ vào sân đều là quân bài tẩy của ông Kim. Đặc biệt Đình Bắc cho thấy sự khó chịu như thế nào, hay cú chạm bóng Văn Thuận từ đường căng ngang dẫn đến bàn thắng thứ 2 rất tinh tế. Nhìn chung HLV Kim Sang Sik kiểm soát được kịch bản trận đấu".

Chuyên gia Phan Anh Tú cũng khen ngợi nền tảng thể lực của U23 Việt Nam: “Thể lực vô cùng quan trọng trong bóng đá hiện đại, chỉ có thể lực tốt mới phát huy được chiến thuật. Tầm vóc của cầu thủ U23 Việt Nam được cải thiện, nhiều cầu thủ cao trên 1m80. Tôi cho rằng thể lực không phải là vấn đề đáng ngại của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này. Cũng phải nói thêm các cầu thủ Việt Nam đá không vội vàng, không đua sức, từ đó điều tiết được sức lực”.

