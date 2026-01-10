"Thật tiếc khi chúng tôi thua 1 bàn vì penalty và 1 bàn từ tình huống cố định. Nhưng xin chúc mừng U23 Việt Nam thắng xứng đáng. Họ đá có tổ chức và là một đội mạnh", HLV Edmar Lacerda phát biểu sau trận thua U23 Việt Nam 1-2.

U23 Kyrgyzstan sớm bị loại sau 2 trận thua tại bảng A. Ảnh: Ted Trần

"Như tất cả đã thấy, chúng tôi nhập cuộc tự tin, nỗ lực tấn công mạnh mẽ ở 2 biên để tạt bóng vào trong. Tôi cho các cầu thủ của mình tập luyện rất kỹ.

Chúng tôi là một tập thể mới và tôi muốn các cầu thủ tự đánh giá lại bản thân. Có những mặt tốt, có những mặt chưa được sau 2 trận vừa qua. Nhưng nhìn chung các cầu thủ ai cũng muốn chiến thắng", HLV Edmar Lacerda chia sẻ sau khi U23 Kyrgyzstan chính thức bị loại sớm trước 1 trận đấu.

"90 phút trên sân bao giờ cũng quyết định các cầu thủ thực sự là ai. Chúng tôi tập huấn ở Qatar rồi Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mọi chuyện không thể đi đúng như những gì mà mình tính toán và mong muốn. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đá tốt như ở vòng loại, nhưng rõ ràng điều đó không xảy ra ở VCK châu Á", HLV Edmar Lacerda nói với sự thất vọng.

