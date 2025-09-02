Chiều qua, Marc Guehi đã tiến hành kiểm tra y tế theo hướng dẫn của CLB Liverpool ở London. Mọi thủ tục gần như hoàn tất khi hai đội bóng cũng thống nhất mức phí 35 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, Crystal Palace gặp trở ngại trong việc tìm kiếm người thay thế. Ban đầu, họ định mượn trung vệ Igor Julio từ Brighton, nhưng bị West Ham nẫng tay trên.

Guehi không thể gia nhập Liverpool như mong muốn - Ảnh: SunSport

Một bản thỏa thuận đã được nộp lên Premier League trước thời hạn chuyển nhượng 7h tối 1/9, với các điều khoản cá nhân được thống nhất giữa Guehi và Liverpool.

Dẫu vậy, Palace đột ngột hủy thương vụ, bất chấp nguy cơ mất trắng trung vệ 25 tuổi này vào hè năm tới.

Giao kèo giữa Guehi và Crystal Palace còn thời hạn đến tháng 6/2026 và anh nói rõ rằng sẽ không ký gia hạn.

Chủ tịch Steve Parish muốn thu về một khoản phí từ Guehi nên đã bật đèn xanh để anh chuyển đến Liverpool. Thế nhưng, điều này vấp phải phản ứng dữ dội từ HLV Oliver Glasner.

Nhà cầm quân người Áo khẳng định, không nên bán Guehi và rất thất vọng với cách tiếp cận thụ động của Palace trong kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Về phần Liverpool, việc không thể bổ sung thêm Marc Guehi khiến HLV Arne Slot lo lắng cho vị trí trung vệ, bởi ngoài Van Dijk - Konate, lực lượng dự bị chưa đủ tốt khi cần thay thế.