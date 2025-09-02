Bản hợp đồng bom tấn giữa Liverpool và Marc Guehi chính thức sụp đổ vào phút chót.

Mặc dù trung vệ người Anh đã hoàn tất kiểm tra y tế và hai bên thậm chí cũng nộp hồ sơ chuyển nhượng lên ban tổ chức Premier League, nhưng hợp đồng không thể ký kết.

Crystal Palace quyết giữ lại Guehi. Ảnh: Imago

Nguyên nhân đến từ phía Crystal Palace. Sau khi thương vụ Igor Julio không thể hoàn tất, đội bóng thành London quyết định ngăn cản Guehi ra đi.

Diễn biến này khiến Liverpool rơi vào tình thế khó khăn, ít nhất là trong kế hoạch xây dựng hàng thủ.

HLV Arne Slot xem Guehi là mảnh ghép lý tưởng để gia cố hàng thủ sau những lỗ hổng bộc lộ trong giai đoạn khởi đầu mùa giải.

Cầu thủ 25 tuổi, vốn đã khẳng định chỗ đứng trong màu áo đội tuyển Anh, được kỳ vọng tăng thêm tính cạnh tranh, đồng thời từng bước kế thừa Virgil van Dijk.

Với việc thương vụ đổ bể ngay khi thị trường chuyển nhượng khép lại, Liverpool sẽ phải chờ ít nhất đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông mới có cơ hội trở lại bàn đàm phán.

Hợp đồng của Guehi với Crystal Palace chỉ còn thời hạn một năm. Điều đó cũng có nghĩa đội chủ sân Selhurst Park chấp nhận mạo hiểm, có thể mất trắng cầu thủ này vào mùa hè năm sau.

Hụt Guehi, Liverpool sẽ phải trao cơ hội nhiều hơn cho Giovanni Leoni – trung vệ 18 tuổi được mua từ Parma.