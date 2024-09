Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Tạo (39 tuổi, quê Quảng Trị, ngụ huyện Hóc Môn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Quang Tạo. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 9/6, anh D. (28 tuổi, là quản lý cửa hàng FPT Shop, đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12) phát hiện mất trộm 1 máy tính xách tay hiệu Dell trên kệ trưng bày. Qua kiểm tra camera an ninh, anh D. xác định, lúc 19h tối đó, một người đàn ông đóng vai là khách vào mua hàng nhưng lợi dụng sơ hở của nhân viên để trộm chiếc máy tính.

Khi tiếp nhận trình báo, Công an quận 12 đã vào cuộc điều tra, truy xét. Công an xác định nghi can gây án và lần theo dấu vết, bắt giữ đối tượng Tạo tại phòng trọ ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.

Tạo khai, chiếc máy tính trộm được mang đi cầm cố lấy 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, Tạo cũng khai, từ giai đoạn cuối tháng 7 đến nay đã thực hiện 4 vụ, trộm 4 máy tính xách tay tại các cửa hàng ở quận 8, 12, Bình Thạnh và Tân Phú. Sau đó, Tạo mang tài sản trộm được đi bán hoặc cầm cố.