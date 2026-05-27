Cục CSGT (Bộ Công an) vừa đăng tải clip ghi lại cảnh một nữ tài xế điều khiển xe máy cắt ngang dòng phương tiện đang di chuyển tại nút giao ở Hà Nội, gián tiếp gây ra va chạm.
Ngày 27/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, truy tìm một nữ tài xế xe máy tạt đầu các phương tiện khác tại nút giao Thái Hà - Chùa Bộc (Hà Nội).
Theo hình ảnh từ clip, khi dòng xe đang di chuyển qua nút giao theo tín hiệu đèn giao thông, một người đi xe máy (chưa rõ danh tính và biển kiểm soát) đột ngột rẽ trái, cắt ngang dòng phương tiện đi thẳng.
Bị bất ngờ, nhiều người đi xe máy buộc phải phanh gấp. Do không giữ khoảng cách an toàn, một xe phía sau đã tông vào xe đi trước.
Đại diện Cục CSGT cho biết, may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, cách tham gia giao thông của nữ tài xế cho thấy người này chưa nắm rõ quy tắc, đồng thời thiếu kỹ năng và ý thức khi điều khiển phương tiện.
“Đã đến lúc cần thay đổi công tác sát hạch lái xe mô tô theo hướng khắt khe hơn về kỹ năng của người điều khiển, nhằm bảo đảm chỉ những người đủ điều kiện mới được tham gia giao thông”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.
Cũng theo vị đại diện Cục CSGT, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: Trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc tín hiệu bằng tay theo hướng rẽ đối với xe thô sơ không có đèn báo hướng rẽ; chuyển dần sang làn đường gần nhất với hướng rẽ.
Tín hiệu báo hướng rẽ hoặc tín hiệu bằng tay phải được sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng. Chỉ được chuyển hướng khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện khác.
Khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường đường cho người đi bộ, xe thô sơ, xe đi ngược chiều và chỉ chuyển hướng khi không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người, phương tiện khác.