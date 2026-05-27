Ngày 27/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, truy tìm một nữ tài xế xe máy tạt đầu các phương tiện khác tại nút giao Thái Hà - Chùa Bộc (Hà Nội).

Theo hình ảnh từ clip, khi dòng xe đang di chuyển qua nút giao theo tín hiệu đèn giao thông, một người đi xe máy (chưa rõ danh tính và biển kiểm soát) đột ngột rẽ trái, cắt ngang dòng phương tiện đi thẳng.

Bị bất ngờ, nhiều người đi xe máy buộc phải phanh gấp. Do không giữ khoảng cách an toàn, một xe phía sau đã tông vào xe đi trước.

Cô gái điều khiển xe máy tạt đầu loạt phương tiện khác. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Cục CSGT cho biết, may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, cách tham gia giao thông của nữ tài xế cho thấy người này chưa nắm rõ quy tắc, đồng thời thiếu kỹ năng và ý thức khi điều khiển phương tiện.

“Đã đến lúc cần thay đổi công tác sát hạch lái xe mô tô theo hướng khắt khe hơn về kỹ năng của người điều khiển, nhằm bảo đảm chỉ những người đủ điều kiện mới được tham gia giao thông”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.