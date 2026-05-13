CMC muốn trở thành tập đoàn công nghệ AI toàn cầu

Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược giai đoạn 2026-2030, khi Tập đoàn CMC định vị AI-X - chuyển đổi AI toàn diện - là trục phát triển cốt lõi.

Việc tái cấu trúc CMC TS được xem là bước chuẩn bị về tổ chức, năng lực và mô hình vận hành để CMC đồng hành sâu hơn với khách hàng, đối tác trong hành trình chuyển đổi số, chuyển đổi AI và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ.

Sau tái cấu trúc, CMC TS tiếp tục định vị là hạt nhân của khối công nghệ và giải pháp, đảm nhận vai trò kết nối năng lực tư vấn, triển khai, tích hợp hệ thống, phát triển sản phẩm AI và bảo mật.

Việc hợp nhất năng lực tư vấn từ CMC Consulting giúp CMC TS hình thành chuỗi năng lực khép kín gồm tư vấn chiến lược chuyển đổi số và ERP; thiết kế, triển khai hạ tầng công nghệ và nền tảng số; bảo mật, vận hành và tối ưu hệ thống.

Với mô hình này, CMC TS hướng tới việc trở thành đối tác công nghệ đồng hành toàn trình với doanh nghiệp, từ xác định bài toán, tư vấn xây dựng lộ trình đến triển khai và đo lường hiệu quả.

Theo CMC, nhu cầu của thị trường đang thay đổi nhanh. Doanh nghiệp không chỉ cần mua một phần mềm, thuê một hạ tầng hay triển khai một dự án công nghệ đơn lẻ.

Trong bối cảnh AI trở thành năng lực cạnh tranh mới, khách hàng cần một đối tác có khả năng hiểu bài toán kinh doanh, thiết kế kiến trúc công nghệ phù hợp, triển khai ở quy mô lớn và bảo vệ hệ thống một cách đồng bộ.

CMC TS sẽ tập trung vào các phân khúc khách hàng trọng điểm trong khối Chính phủ, doanh nghiệp lớn, ngân hàng - tài chính, sản xuất, bán lẻ, viễn thông và các ngành công nghiệp có nhu cầu cao về chuyển đổi AI.

Sau sáp nhập, CMC TS nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng năng lực phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC cho biết: “Mục tiêu của CMC là trở thành tập đoàn số, tập đoàn công nghệ AI toàn cầu. Trong hệ sinh thái CMC, CMC TS đóng vai trò quan trọng để dẫn dắt và tạo ra giá trị chuyển đổi AI cho các doanh nghiệp trên thị trường. Tôi sẽ trực tiếp nhận trách nhiệm với 6.000 cán bộ nhân viên Tập đoàn để cùng cả tập thể CMC TS ghi dấu mô hình tư vấn công nghệ Việt Nam trên bản đồ thế giới”.

Cùng với thay đổi về mô hình tổ chức, CMC bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Sơn giữ vị trí quyền Tổng Giám đốc CMC TS. Ông Nguyễn Hải Sơn được bổ nhiệm giữ vị trí quyền Tổng Giám đốc CMC TS trong giai đoạn công ty bước vào chu kỳ chuyển đổi mới, với kỳ vọng đưa CMC TS trở thành đối tác đồng hành toàn trình về chuyển đổi số và chuyển đổi AI cho doanh nghiệp.

Theo định hướng mới, CMC TS sẽ không chỉ là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, mà trở thành đầu mối đưa năng lực AI-X của CMC vào các bài toán thực tiễn của khách hàng.

Trọng tâm là các chương trình giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả vận hành, nâng cao năng lực quản trị, khai thác dữ liệu, tự động hóa quy trình và xây dựng năng lực cạnh tranh dựa trên AI.

Tái cấu trúc CMC TS diễn ra trong bối cảnh CMC công bố định hướng chuyển đổi lần 2 giai đoạn 2026 – 2030 lấy AI-X làm động lực cốt lõi.

Theo cách tiếp cận của CMC, AI-X không chỉ là ứng dụng AI vào một số quy trình riêng lẻ, mà là quá trình đưa AI vào hạ tầng, dữ liệu, nền tảng, sản phẩm, vận hành, quản trị và trải nghiệm khách hàng.

Làn sóng tái cấu trúc của các doanh nghiệp công nghệ

Làn sóng tái cấu trúc của các doanh nghiệp công nghệ Việt hiện nay chủ yếu xoay quanh 3 trục lớn: AI, dữ liệu (data center/cloud) và công nghệ lõi.

Điểm đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp không còn chỉ “thêm AI vào sản phẩm”, mà đang thay đổi cả mô hình tổ chức, đầu tư và chiến lược kinh doanh để xoay trục sang AI-first.

FPT đang chuyển mạnh từ mô hình gia công CNTT truyền thống sang tập đoàn công nghệ lõi, tập trung AI, bán dẫn, dữ liệu và quốc phòng công nghệ cao. Tập đoàn đã lập các đơn vị riêng cho AI, lượng tử, UAV, an ninh mạng và dữ liệu. Đây được xem là bước tái cấu trúc chiến lược lớn nhất của FPT trong nhiều năm.

VNG đang tái cân bằng mô hình kinh doanh, giảm phụ thuộc game để chuyển sang AI, cloud và hạ tầng dữ liệu. Công ty đẩy mạnh VNG Cloud, trung tâm dữ liệu và AI ứng dụng trong Zalo/Zalo AI. Quá trình này đi kèm tái cơ cấu tài chính và tối ưu vận hành nhằm chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới.

MISA đang chuyển đổi từ công ty phần mềm kế toán sang nền tảng AI Agent cho doanh nghiệp. Công ty tuyên bố phát triển các hệ thống AI tự động vận hành nghiệp vụ nhân sự, kế toán và quản trị.

Nếu nhìn sâu hơn, có thể chia quá trình tái cấu trúc của doanh nghiệp công nghệ Việt thành 3 nhóm. Thứ nhất nhóm chuyển từ “outsourcing” sang công nghệ lõi như FPT, CMC.

Thứ hai, nhóm chuyển từ nền tảng Internet sang AI và cloud như VNG. Nhóm thứ ba là nhóm viễn thông chuyển thành hạ tầng số quốc gia như Viettel, VNPT.