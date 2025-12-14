Myra Chanthara Brown đã trở thành tâm điểm của SEA Games 2025 khi ghi dấu mốc đặc biệt với tư cách vận động viên nhỏ tuổi nhất tham dự đại hội.

Ở tuổi lên 9, tay trượt ván mang hai dòng máu Thái Lan - Anh đã khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan tranh tài nội dung skateboard bowl nữ, khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và thán phục.

Myra Chanthara Brown trở thành VĐV nhỏ tuổi nhất tranh tài tại SEA Games 33 - Ảnh: SG Thailand

Các nội dung trượt ván tại SEA Games 33 được tổ chức tại sân trượt thuộc Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT), khu Hua Mak.

Ngay từ vòng loại, Myra đã thi đấu đầy tự tin, thực hiện nhiều động tác kỹ thuật mạch lạc và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Với tổng điểm 55,31, cô bé xếp hạng 5 và giành quyền vào vòng chung kết.

Myra có phong thái biểu diễn tự tin - Ảnh: SG Thailand

Ở vòng đấu quyết định diễn ra ngày 13/12, Myra tiếp tục thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc khi không hề lép vế trước các đối thủ lớn tuổi hơn. Kết thúc phần thi, vận động viên 9 tuổi đạt 54,18 điểm, đứng thứ 5 chung cuộc - thành tích rất đáng khích lệ cho lần đầu dự SEA Games.

Đáng chú ý, SEA Games 33 còn chứng kiến câu chuyện đẹp của gia đình Brown khi chị gái Freya Chanthara Brown (12 tuổi) giành HCĐ cho đoàn thể thao Thái Lan ở cùng nội dung.

Nụ cười rạng rỡ của cô bé 9 tuổi Myra - Ảnh: SG Thailand

Hình ảnh Myra Chanthara Brown rơi nước mắt sau phần thi đã chạm đến cảm xúc của đông đảo người hâm mộ, trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên trẻ Đông Nam Á.