Kênh NBC ngày 30/6 đưa tin, khoảng 162 triệu người dân sống trải dọc 35 bang trên khắp nước Mỹ sẽ phải đối mặt với tình trạng nắng nóng bất thường trong tuần này khi nhiệt độ sẽ tăng vọt lên mức 32 – 38 độ C. Đối với chỉ số nhiệt độ cảm nhận mà cơ thể con người có thể nhận biết, các chuyên gia dự đoán mức nhiệt có thể lên tới 40 – 46 độ C.

Dự báo chỉ số nóng bức theo độ F tại nhiều thành phố ở Mỹ ngày 1/7. Ảnh: Fox Weather

Những thành phố của Mỹ nằm trong khu vực có nguy cơ đối mặt với nắng nóng và nhiệt độ cao gồm có Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, thủ đô Washington, Chicago, Minneapolis, St. Louis, Nashville thuộc bang Tennessee, Atlanta, Orlando thuộc bang Florida và Cleveland ở bang Ohio.

Theo số liệu từ Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), nhiệt độ đo được tại Chicago vào chiều 29/6 là hơn 33 độ C. Dự kiến, chỉ số nóng bức được dự báo ở thành phố này trong ngày 1/7 sẽ nằm trong khoảng 37 – 43 độ C.

Trẻ em Mỹ chơi ở khu vực vòi nước công cộng. Ảnh: CBS Philadelphia

Ngay trong ngày 29/6, Thị trưởng Chicago Brandon Johnson đã phải cảnh báo người dân sinh sống ở thành phố này rằng nhiệt độ cao “có thể sẽ rất nguy hiểm”. “Nếu có thể, hãy ở trong nhà và bật điều hòa. Nếu không có điều hòa, mọi người nên đóng rèm cửa nhưng cần hé mở cửa sổ”, NBC dẫn lời phát biểu của ông Johnson.

Video: Các chuyên gia cảnh báo nắng nóng ở Mỹ trong dịp Quốc khánh 4/7. Nguồn: CBS News