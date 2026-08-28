Theo Zvezda, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov ngày 27/8 đã tới thị sát hoạt động huấn luyện của các binh sĩ Nga tại thao trường Mulino, cơ sở chuyên dùng để mô phỏng kịch bản tác chiến chống UAV lớn nhất tại Nga.

Tại Mulino, các bài tập được thiết kế để giúp binh lính làm quen với môi trường khắc nghiệt trên tiền tuyến. Ở khắp mọi nơi, các binh lính đều có thể bắt gặp cảnh UAV 6 cánh hạng nặng gầm rú trên bầu trời, trong khi các robot vận tải chạy trên mặt đất. Chương trình huấn luyện được xây dựng theo các nhiệm vụ như đột kích cứ điểm, trinh sát trên không, sử dụng UAV tấn công và đối phó với UAV đối phương.

Mulino, thao trường huấn luyện chống UAV lớn nhất tại Nga. Video: Zvezda

"UAV trên thực tế vẫn là một đơn vị chiến đấu, mọi người không có gì phải sợ hãi", một huấn luyện viên mang mật danh "Witch" nói với các binh lính đang huấn luyện.

Ngoài khu vực thao trường được trang bị những loại phương tiện không người lái hiện đại nhất, Mulino còn có hệ thống máy tính mô phỏng để giúp binh lính làm quen với việc chống lại UAV. Bên cạnh đó, khu huấn luyện này cũng là nơi giới thiệu những công nghệ đánh chặn UAV mới nhất của Nga.

Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022, UAV đã trở thành tâm điểm trên tiền tuyến, khi cả Nga và Ukraine đều sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu có giá trị cao của đối thủ. So với khí tài truyền thống, UAV có giá thành rẻ hơn rất nhiều, trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả tương đương hay thậm chí là tốt hơn.