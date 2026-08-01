Video: Lữ đoàn trinh sát pháo binh số 15 Ukraine

Chuyên trang quân sự Defence hôm 31/7 đưa tin các quân nhân thuộc Lữ đoàn trinh sát pháo binh số 15 Ukraine mới đây đã phá hủy một xe phòng không Buk-M3 của Nga ở khu vực tiền tuyến.

UAV Ukraine tấn công xe Buk-M3 của Nga. Ảnh: Lữ đoàn trinh sát pháo binh số 15 Ukraine

Thông cáo của quân đội Ukraine viết: “Các đơn vị trinh sát của Ukraine thông qua máy bay không người lái (UAV) đã phát hiện xe phòng không trên khi khí tài này vẫn nằm ở vị trí ẩn nấp. Ngay khi xe Buk-M3 rời khỏi nơi trú ẩn, các lực lượng của chúng tôi đã thực hiện đòn tấn công chính xác và phá hủy hệ thống trên”.

Theo thông tin do trang Defence và kênh United24 của Ukraine đăng tải, Buk-M3 có giá trong khoảng 45- 50 triệu USD/hệ thống.

Hiện quân đội Nga chưa bình luận về đoạn video do phía Ukraine công bố.