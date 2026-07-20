Lãi suất tăng, người gửi tiền cân nhắc rút trước hạn

Trước những lời mời gọi vô cùng hấp dẫn về lãi suất, không ít khách hàng tiếc nuối khi trước đó đã gửi tiền với mức lãi suất thấp hơn. Thậm chí, có người tâm lý dao động khi lên kế hoạch rút trước hạn để gửi ở ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao hơn.

Anh Việt Anh, một khách hàng đang có khoản tiền gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 1 năm tại VietinBank, cho biết, anh có khoản tiền gửi đến tháng 10/2026 mới đến hạn tất toán, lãi suất đang nhận là 4,7%/năm. Nếu tất toán trước thời hạn để chuyển sang gửi tại ngân hàng khác, mức lãi suất niêm yết có thể lên đến 8,5-9%/năm.

"Điều khiến tôi băn khoăn là nếu rút trước hạn, khoản tiết kiệm này chỉ được ngân hàng trả lãi suất bằng với lãi suất không kỳ hạn, tức 0,1%/năm. Như vậy, tôi sẽ không được hưởng phần lớn số tiền lãi dự kiến từ tháng 10/2025 đến nay", anh Việt Anh nói.

Tương tự, chị Hồng Anh, một khách hàng đang gửi 1 tỷ đồng tại Ngân hàng MB, kể rằng khoản tiền gửi của chị được mở từ tháng 4/2026, lãi suất 8%/năm. Sau 2 tháng gửi tiền, chị cũng đang đắn đo về việc tất toán khoản tiết kiệm để chuyển sang một ngân hàng nhỏ với lãi suất trên 9%/năm. Nếu tất toán, số tiền lãi mất đi sau hai tháng gửi khoảng 13 triệu đồng.

Không ít người gửi tiền có chung tâm lý này. Tuy nhiên, theo tính toán, việc chạy theo lãi suất như vậy khiến người gửi thiệt thòi hơn bởi nếu rút trước hạn sẽ chỉ được nhận về lãi suất tiền gửi không kỳ hạn, dao động từ 0,1-0,2%/năm tùy từng ngân hàng.

Việc rút tiết kiệm trước hạn để chuyển sang ngân hàng có lãi suất cao hơn chỉ có lợi nếu mức chênh lệch lãi suất đủ lớn để bù đắp phần lãi suất không kỳ hạn áp dụng cho toàn bộ thời gian đã gửi trước đó.

Do vậy, người gửi cần cân nhắc kỹ khi rút toàn bộ số tiền tiết kiệm trước những lời mời gọi gửi tiền với lãi suất cao từ nhân viên ngân hàng khác.

Người gửi cần cân nhắc thiệt hơn khi quyết định rút tiền gửi trước hạn. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo quy định của các ngân hàng, với khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ, việc khách hàng tất toán trước hạn chỉ được nhận mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn, thay vì lãi suất như thỏa thuận ban đầu.

Trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn là khoản tiền được gửi tại ngân hàng trong một thời gian nhất định. Khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn gửi tiền linh hoạt theo tuần, tháng, quý hoặc năm. Khi kỳ hạn kết thúc, khách hàng được nhận lại toàn bộ số tiền gốc và tiền lãi theo mức lãi suất đã thỏa thuận với ngân hàng.

Chẳng hạn, khách hàng gửi vào ngân hàng 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất là 6%/năm. Số tiền mà khách hàng nhận được là:

Tiền lãi: 30.000.000 x 6%/365 x 180 = 887.671 đồng.

Tổng số tiền tích lũy (gốc + lãi): 30.000.000 + 887.671 = 30.887.671 đồng.

Với tiền gửi không kỳ hạn, không có sự ràng buộc số dư tối thiểu trong tài khoản. Thực chất, số tiền nằm trong tài khoản thanh toán của khách hàng chính là tiền gửi không kỳ hạn.

Lãi suất của khoản tiền gửi không kỳ hạn được tính theo số ngày thực tế khách hàng gửi tiền vào tài khoản và được ngân hàng trả lãi định kỳ hàng tháng/quý.

Khi gửi tiền có kỳ hạn, khách hàng vẫn được phép rút tiền gửi trước kỳ hạn tất toán. Tuy nhiên, nếu không thực sự cần thiết, khách hàng không nên rút vì lãi suất số tiền rút trước hạn sẽ được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn, thấp hơn so với mức lãi suất cố định như đã ký kết ban đầu.

Lãi suất khó giảm trong ngắn hạn

Theo Công ty Chứng khoán MBS, trong số 16 ngân hàng thuộc danh mục được theo dõi của công ty này, tháng 6 ghi nhận 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động với mức tăng từ 0,1-0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 6-24 tháng.

Tính chung toàn thị trường, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trung bình của các ngân hàng thương mại đến cuối tháng 6 ở mức 8,4%/năm.

Theo MBS, đà tăng lãi suất huy động vẫn diễn ra ở một số ngân hàng trong bối cảnh tín dụng tiếp tục duy trì đà tăng nhanh gấp gần 1,5 lần so với tốc độ huy động vốn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, huy động vốn ngắn hạn vẫn được dự báo tăng trưởng cao hơn dài hạn, tuy nhiên tín dụng trung và dài hạn được dự báo tăng trưởng cao hơn ngắn hạn, phản ánh cấu trúc tín dụng đang dịch chuyển sang các dự án đầu tư tài sản cố định và hạ tầng phù hợp với định hướng hỗ trợ tăng trưởng bền vững của Chính phủ.