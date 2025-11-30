Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 23,6 tỷ USD, lọt top 100 người giàu nhất hành tinh

Với việc cổ phiếu "họ Vin" tăng mạnh, giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng bật tăng. Tính tới hết ngày 28/11, theo Forbes, ông Vượng có 23,6 tỷ USD, xếp thứ 97 trên thế giới.

Đây là lần đầu tiên ông Vượng chính thức lọt top 100 người giàu nhất hành tinh. Trước đó, hôm 25/11 ông Vượng cũng lọt top 100 nhưng chỉ được một thời gian ngắn.

Vốn hóa của Vingroup cũng vượt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng, bằng ba ngân hàng Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng lại.

Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm CEO VinMetal, ông Đỗ Tiến Sĩ trở lại Pomina

Tập đoàn Vingroup (VIC) hôm 25/11 công bố thông tin hợp tác và hỗ trợ CTCP Thép Pomina (POM) và những thay đổi nhân sự tại hai doanh nghiệp thép có quy mô lớn.

Theo đó, ông Đỗ Tiến Sĩ sẽ trở lại điều hành Thép Pomina, dẫn dắt chiến lược phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Vị trí Tổng giám đốc VinMetal được chuyển giao cho ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhằm bảo đảm tính liên tục trong chiến lược phát triển lĩnh vực luyện kim của Vingroup.

NHNN yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp khách hàng bị thiệt hại do bão lũ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Công văn số 10328 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) và NHNN chi nhánh tại các khu vực (8, 9, 10, 11) tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng tại các địa bàn thuộc khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ (bổ sung thêm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng).

Trước đó, các TCTD cũng cam kết giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu của người dân và doanh nghiệp tại các địa bàn bị thiệt hại do thiên tai.

Thẩm mỹ viện Mailisa bất ngờ thông báo dừng hoạt động toàn bộ hệ thống

Tối 27/11, trên trang Facebook tích xanh với 2,8 triệu người theo dõi, Thẩm mỹ viện Mailisa thông báo tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 28/11.

Trước đó, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng 7 bị can liên quan về tội Buôn lậu.

Thông báo của Thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh chụp màn hình

Tòa bác đơn kiện, Coca-Cola vẫn bị truy thu thuế hơn 821 tỷ

Sáng 27/11, Tòa án TPHCM đã tuyên bác đơn kiện của Coca-Cola, giữ nguyên quyết định truy thu và xử phạt số tiền hơn 821,4 tỷ đồng của Cục Thuế (trước đây là Tổng cục Thuế), theo thông tin chính thức từ cơ quan thuế.

Vụ kiện xuất phát từ quyết định truy thu và xử phạt của cơ quan thuế đối với Coca-Cola, với lý do doanh nghiệp không kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, đồng thời liên tục báo lỗ trong nhiều năm.

Đại gia từ bỏ cuộc chơi ‘đốt tiền’, Vietravel Airlines chờ tái sinh dưới tay ông chủ mới

Từng nắm 100% vốn và là 'cha đẻ' của Vietravel Airlines, Vietravel quyết định rút toàn bộ phần sở hữu tại hãng bay này sau chuỗi thời gian dài thua lỗ. Việc thoái vốn hoàn tất trước 31/12/2025, mở đường cho hãng tái định vị toàn diện.

Sau khi Vietravel thoái vốn, cơ cấu cổ đông tại Vietravel Airlines bao gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác.

Bộ Tài chính tính toán nâng doanh thu miễn thuế hộ kinh doanh lên 500 triệu/năm

Bộ Tài chính vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Đồng thời, mức 500 triệu đồng/năm này cũng là mức được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Bộ Tài chính đề xuất cơ chế tính thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh dựa trên thu nhập. Các chuyên gia đánh giá đây là hướng đi hợp lý nhưng lưu ý, nếu thuế suất không phù hợp sẽ “ăn vào lợi nhuận”, khiến hộ kinh doanh gặp khó khăn.

Về thuế đối với cá nhân kinh doanh, theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 100 triệu đồng/năm trở xuống, mức này đang áp dụng thống nhất với thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh.

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất hạ hai mức thuế suất quan trọng và điều chỉnh lại các bậc thuế. Biểu thuế mới được đánh giá giúp giảm gánh nặng thuế cho tất cả nhóm người nộp hiện nay.

Hàng nghìn tỷ đồng bị đọng vì thuế GTGT: Bộ Tài chính trình sửa luật 3 vấn đề

Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2024 và có hiệu lực từ 1/7/2025. Tuy nhiên, trước những phản ánh, kiến nghị từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các hiệp hội, doanh nghiệp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký tờ trình báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về hoàn thuế, giúp khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, dự thảo luật lần này đưa trở lại quy định không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường mua bán ở khâu thương mại.