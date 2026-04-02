Theo phản ánh của một công dân, gia đình có thửa đất diện tích 112,2m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) năm 2021.

Hiện nay, người dân có nhu cầu xác định mốc giới thửa đất để phục vụ việc xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, khi liên hệ với UBND xã và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, người dân đều nhận được câu trả lời "không có thẩm quyền xác định mốc giới thửa đất".

Công dân thắc mắc, theo quy định pháp luật hiện hành, cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền hoặc trách nhiệm xác định, cắm mốc giới thửa đất đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Thủ tục thực hiện ra sao để được xác định mốc giới đúng quy định?

Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Đất đai năm 2024, người sử dụng đất phải có trách nhiệm sử dụng đất đúng ranh giới, mốc giới thửa đất.

Việc khai thác thông tin đất đai được thực hiện theo Điều 60 Nghị định 101/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

Theo đó, điểm b khoản 6 Điều 60 Nghị định số 101/2024 quy định, cơ quan cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

Việc thực hiện quản lý hồ sơ địa chính được quy định tại Điều 23 Thông tư số 10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Trong đó, quy định từng trường hợp cụ thể hồ sơ địa chính được lưu ở các cơ quan gồm: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết theo quy định.

Bộ cũng lưu ý, trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công dân có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định tại Điều 237 Luật Đất đai.