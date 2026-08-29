Man City bắt đầu có những liên hệ chính thức với Atletico Madrid để thăm dò khả năng mượn Julian Alvarez.

Theo nhật báo Marca, các quan chức Man City đã đề nghị được cung cấp thông tin về khả năng ra đi của tiền đạo Argentina trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Man City sẵn sàng mở cửa cho Alvarez trở lại. Ảnh: Diario AS

Man City đang tìm cách bổ sung hàng công sau sự ra đi của Omar Marmoush và Savinho - những người vừa chuyển đến Tottenham.

Những cuộc trao đổi ban đầu chưa phát triển thành một cuộc đàm phán thực sự do những yêu cầu mà Atletico đặt ra.

Ban lãnh đạo đội bóng thành Madrid thông báo với mọi CLB quan tâm rằng họ chỉ chấp nhận mức giá 150 triệu euro, hoặc một thỏa thuận bảo đảm Atletico có ngay một tiền đạo thay thế trong đội hình.

Viktor Gyokeres là lựa chọn ưu tiên nếu Alvarez ra đi, hoặc giải pháp B Nick Woltemade của Newcastle.

Đội bóng của Enzo Maresca không phải CLB duy nhất theo đuổi Alvarez, khi Arsenal cũng đã tìm hiểu các điều kiện để đưa nhà vô địch World Cup 2022 rời Madrid.

Lập trường của Atletico vẫn rất cứng rắn: CLB yêu cầu thanh toán đầy đủ phí chuyển nhượng nếu muốn thực hiện thương vụ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại.

Chiều thứ Sáu vừa qua, Alvarez đã có mặt tại Cerro del Espino để tập luyện một mình, sau khi vắng mặt trong các buổi tập chung của đội một trong ba ngày liên tiếp.

Cầu thủ 26 tuổi hiểu rằng khả năng chuyển tới Barcelona trong kỳ chuyển nhượng này trở nên rất thấp, vì thế việc tiếp tục ở Madrid hoặc trở lại Anh đang là hai lựa chọn khả thi nhất.

Trong khi đó, Diego Simeone xác nhận trong cuộc họp báo rằng Alvarez sẽ không cùng đội di chuyển để thi đấu trận vòng 3 La Liga gặp Sevilla (2h30 ngày 30/8).

“El Cholo” nhắc lại lập trường chính thức của CLB và cho biết ông sẽ tiếp tục làm việc để đưa đồng hương trở lại với tập thể đội một sau khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Man City - sau trận thắng Crystal Palace 4-1 - sẽ đánh giá trong 24 giờ tới khả năng đưa ra đề nghị chính thức, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt, nhằm đáp ứng yêu cầu của Atletico.

Các quan chức Man City hy vọng đạt được thỏa thuận đưa Alvarez trở lại sân Etihad trước 23h ngày 1/9 (giờ địa phương), thời hạn chót kỳ chuyển nhượng mùa hè của bóng đá Anh.