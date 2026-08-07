Theo tờ Guardian, Hội đồng Hòa bình Dải Gaza ngày 6/8 tuyên bố rằng hợp đồng xây dựng đầu tiên tại vùng đất này sẽ là một tiền đồn quân sự có sức chứa khoảng 150 người dành cho binh lính Morocco.

"Dù chưa hoàn tất thủ tục, nhưng hợp đồng đã được trao cho Arkel International, công ty có trụ sở tại bang Louisiana, từng thực hiện nhiều dự án cho chính phủ Mỹ tại các quốc gia như Iraq. Đây sẽ là một trong nhiều hợp đồng đóng vai trò thiết yếu đối với tương lai của Gaza", tờ Guardian cho biết.

Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Donald Trump làm Chủ tịch, có ban lãnh đạo gồm con rể Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff. Hội đồng sẽ cùng với Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza triển khai lộ trình tái thiết tại khu vực này.

Khung cảnh hoang tàn tại Dải Gaza sau xung đột. Ảnh: Anadolu

Theo nguồn tin của Guardian, kế hoạch tái thiết Gaza ban đầu của Hội đồng Hòa bình đã bị thu hẹp đáng kể. Từ một đề án đầy tham vọng nhằm tái thiết toàn bộ vùng lãnh thổ, kế hoạch hiện chỉ còn một dự án thí điểm quy mô nhỏ ở phía nam Gaza.

"Căn cứ đang được lên kế hoạch có diện tích khoảng 100x120m và dự kiến làm nơi đóng quân cho một đơn vị binh sĩ Morocco luân phiên từ một căn cứ tại Israel. Căn cứ sẽ nằm trong khu vực chiếm khoảng 60% diện tích Gaza hiện do quân đội Israel kiểm soát. Israel cũng đã thiết lập một vùng đệm bên ngoài khu vực này", nguồn tin của Guardian tiết lộ.

Hợp đồng được công bố chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Hamas đã đồng ý giải giáp, dù vẫn còn nhiều câu hỏi về cách lực lượng này sẽ từ bỏ vũ khí. Israel ngay lập tức phản đối kế hoạch này và đã gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Gaza sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo truyền thông địa phương, ít nhất 80% công trình tại Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy vì xung đột giữa Israel và Hamas. Sau 10 tháng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, phần lớn trong số khoảng 2 triệu người dân tại vùng lãnh thổ này vẫn đang sống trong các khu trại tạm bợ.