Chàng trai dùng lốp xe hơi bất chấp dòng nước lũ để tìm kiếm cha mẹ. Ảnh: HK01

Những ngày gần đây, thành phố Khâm Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực ngập sâu, giao thông chia cắt và cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Giữa khung cảnh thiên tai khốc liệt ấy, câu chuyện của anh Tạ khiến nhiều người xúc động bởi hành động bất chấp hiểm nguy để tìm cha mẹ trong vùng lũ.

Theo trang Jiupai News và Red Star News, anh Tạ đang làm việc tại nội thành Khâm Châu, trong khi cha mẹ sinh sống tại quê nhà. Tối xảy ra sự việc, mẹ anh bất ngờ gọi điện thông báo cả ngôi làng bị mất điện. Cha đã ra ngoài kiểm tra căn nhà cũ nhưng mãi không trở về, điện thoại cũng không thể liên lạc.

Không lâu sau, điện thoại của mẹ anh cũng mất tín hiệu hoàn toàn. Lo sợ cha đã bị dòng nước lũ cuốn trôi, anh Tạ lập tức lái xe về quê.

Nước lũ dâng cao khiến đường vào làng bị chia cắt. Không còn cách nào khác, anh mua một chiếc lốp ô tô làm phao nổi rồi lao xuống dòng nước xiết để bơi vào khu vực ngập lụt.

Quãng đường từ bên ngoài vào làng khoảng 1km nhưng phải mất hơn 1 giờ anh mới có thể vượt qua. Khi quay trở ra, mực nước tiếp tục dâng thêm khoảng 1-2m, dòng chảy mạnh hơn nhiều khiến hành trình còn nguy hiểm hơn. Anh mất thêm hơn 2 giờ mới có thể bơi ra ngoài, tổng quãng đường cả đi lẫn về khoảng 2km.

Trong suốt hơn 3 giờ vật lộn với dòng nước lũ, anh nhiều lần suýt bị nước cuốn mất. Để giữ mạng sống, anh phải bám vào cành cây, bụi lá ven đường mỗi khi dòng nước trở nên quá xiết. Khi kiệt sức, anh trèo lên những gò đất hoặc sườn đồi còn nhô khỏi mặt nước để nghỉ vài phút rồi tiếp tục hành trình.

Sau nhiều giờ tìm kiếm đầy căng thẳng, anh cuối cùng cũng tìm thấy người cha ngoài 60 tuổi đang mắc kẹt trên tầng hai của căn nhà cũ. Dù xung quanh đã bị nước lũ bao vây tứ phía, rất may ông vẫn an toàn.

Xác nhận cha mẹ đều bình an, anh Tạ không nghỉ ngơi mà tiếp tục bơi ra khỏi vùng ngập để mua nước uống, lương thực cùng các nhu yếu phẩm. Đến ngày hôm sau, anh phối hợp với lực lượng cứu hộ, đi thuyền quay trở lại ngôi làng để mang số hàng cứu trợ vào cho gia đình và những người dân mắc kẹt.

Khi biết con trai đã liều mình bơi qua dòng lũ để tìm mình, cha mẹ anh không giấu được xúc động. Người mẹ bật khóc vì thương con, còn người cha vừa cảm động vừa trách con quá mạo hiểm.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Tạ cho biết bản thân gần như không nghĩ đến sự an toàn của mình.

"Tôi chỉ sợ bố bị nước cuốn mất. Lúc đó đầu óc hoàn toàn không còn nghĩ được gì khác, càng không kịp nghĩ đến chuyện mình có gặp nguy hiểm hay không", anh chia sẻ.

Chỉ sau khi mọi việc kết thúc, anh mới thực sự cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại hành trình sinh tử vừa trải qua.

Do phải ngâm mình nhiều giờ trong dòng nước lũ, hai chân của anh hiện vẫn bị tổn thương và đau nhức. Thế nhưng, chàng trai cho biết, nếu được lựa chọn lại, anh vẫn sẽ làm điều tương tự.

"Chỉ cần bố mẹ bình an, mọi thứ đều xứng đáng", anh nói.