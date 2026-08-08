Hà Nội:

Khoảng 21h ngày 7/8, tại khu vực trước số nhà 311 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, vụ xô xát, đánh nhau giữa 4 người đã xảy ra. Clip ghi lại vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao trong dư luận.

Vụ việc xô xát trên Phố Huế. Ảnh: Cắt từ clip

Nhận được tin báo, Công an phường Hai Bà Trưng nhanh chóng có mặt, xác minh vụ việc và đưa 4 người liên quan về trụ sở làm việc, gồm: Đỗ Bá T. (SN 1956); Nguyễn Đức A. (SN 2008); Nguyễn Quốc Â. (SN 1964) và Nguyễn Quốc Đ. (SN 2002, cùng trú tại Phố Huế).

Bước đầu, cơ quan công an xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa các bên. Trong quá trình xảy ra xô xát, những người này đã dùng dao và tay chân đánh nhau.

Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.