Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, tình trạng rải các miếng thép hình thoi sắc nhọn trên tuyến Quốc lộ 1K, đoạn qua ngã tư Mỹ Phước – Tân Vạn đến cổng chùa Châu Thới đang tái diễn, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Dù các lực lượng chức năng đã tích cực ra quân, tình trạng này vẫn chưa được kiểm soát triệt để.

Các mảnh kim loại được tự chế để gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đường, được tìm thấy tại tuyến Quốc lộ 1K, đoạn qua ngã tư Mỹ Phước – Tân Vạn đến cổng chùa Châu Thới. Ảnh: CSGT

Gần đây, người dân và các tổ tuần tra vẫn tiếp tục phát hiện nhiều miếng thép hình thoi mới bị rải trên mặt đường này.

Đáng chú ý, đây chính là đoạn tuyến mà các tổ công tác cùng người dân đã tổ chức nhiều đợt hút đinh, thu gom dị vật kim loại, nhưng tình trạng vẫn tiếp tục tái diễn. Điều này cho thấy sự ngang nhiên, bất chấp pháp luật của các đối tượng rải đinh.

Hành vi rải đinh, rải thép sắc nhọn là hành vi cố ý gây nguy hiểm cho cộng đồng, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Nhiều vụ xe máy cán phải đinh gây nổ lốp, mất lái, dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước tình trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến. Đồng thời, phối hợp với công an các phường dọc tuyến để tuyên truyền đến các cơ sở sửa chữa, vá vỏ xe, yêu cầu ký cam kết không thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi rải đinh.

Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, nhiều nhóm người dân và các tổ chức thiện nguyện tại khu vực cũng đã chủ động tổ chức "hút đinh" để bảo đảm an toàn giao thông.

Tuy nhiên, do tình trạng rải đinh vẫn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng khẩn thiết kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác khi lưu thông qua khu vực này, chú ý quan sát mặt đường, đi đúng phần đường và tích cực tố giác hành vi nguy hiểm.

Và kêu gọi người dân, các nhóm thiện nguyện chủ động "hút đinh" để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh: CSGT

Người dân cần thì gọi ngay cho CSGT, công an phường hoặc chính quyền địa phương gần nhất khi phát hiện khu vực có đinh hoặc vật nhọn nghi vấn.

Nếu phát hiện, ghi nhận được hình ảnh, thông tin, đặc điểm đối tượng rải đinh, hãy cung cấp ngay cho cơ quan công an.

Khuyến khích các nhóm thiện nguyện "hút đinh" tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT.

Phòng CSGT nói rõ, hành vi rải đinh là biểu hiện của sự coi thường pháp luật và tính mạng con người, nếu phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chủ động tố giác và chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.