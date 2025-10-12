Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 54 người; đồng thời chuẩn y Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ảnh: THSL

Trong đó, Bộ Chính trị chuẩn y ông Hoàng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030; chuẩn y 3 Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các ông: Lò Minh Hùng; Nguyễn Đình Việt; Chá A Của.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La đề nghị các cán bộ được chuẩn y tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, cùng xây dựng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, là đầu tàu tiên phong, dẫn dắt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt những thành công mới, toàn diện trên tất cả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2025-2030.