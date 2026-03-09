Đoàn kiểm tra, giám sát số 30 do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Sơn

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát đã công bố quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Đồng chí Triệu Văn Chiến, Phó trưởng đoàn kiểm tra, công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Thay mặt Đoàn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường, giữ vững và bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; mục tiêu của việc kiểm tra giám sát nhằm đánh giá khách quan, chính xác, công tâm, đầy đủ về những kết quả mà tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị về các nội dung đã nêu trong quyết định kiểm tra.

Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra, giám sát

Do vậy, phải đánh giá khách quan, công tâm, toàn diện về mọi mặt, làm rõ các cách làm hay, mô hình tốt để phát huy; chỉ ra các tồn tại, hạn chế nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các sai phạm, khuyết điểm (nếu có) với mục tiêu thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Đối với việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền với hình thức phong phú, nội dung đa dạng; tăng cường tuyên truyền bằng tiếng dân tộc để mở rộng độ bao phủ, nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin của đồng bào...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc kiểm tra, giám sát phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và các đơn vị được kiểm tra, giám sát phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ kịp thời hồ sơ, tài liệu; chủ động bố trí thời gian làm việc thích hợp để Đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

