Trận chung kết giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 - vòng loại khu vực miền Bắc là cuộc so tài hấp dẫn giữa Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Công đoàn CAND. Dù được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng cũng như phong độ, khi sở hữu dàn sao từ bóng đá sân 7 nhưng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự vững chắc của đối thủ trong suốt thời gian thi đấu chính thức.

Công đoàn CAND vô địch vòng loại khu vực phía Bắc giải công nhân, viên chức Việt Nam

Hai đội buộc phải phân định thắng bại bằng loạt sút luân lưu đầy căng thẳng. Với bản lĩnh thép, Công đoàn CAND thắng chung cuộc 5-4, qua đó lên ngôi vô địch vòng loại miền Bắc.

Khép lại vòng loại khu vực phía Bắc, 6 đội giành quyền vào vòng chung kết giải bóng đá công nhân, viên chức toàn quốc là Công đoàn CAND, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn TP Hải Phòng, Công đoàn Bắc Ninh 1 (các đội vào bán kết vòng loại) và Công đoàn TP Hà Nội, Công đoàn Bắc Ninh 2 (đội thắng play-off).