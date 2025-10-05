Quang Hải vắng mặt

Ngay trước ngày tuyển Việt Nam hội quân, HLV Kim Sang Sik nhận tin kém vui khi Quang Hải lại lỡ hẹn. Đây là lần thứ hai liên tiếp, tiền vệ của CAHN không thể lên tham gia cùng các đồng đội, sau đợt FIFA Days hồi tháng 9.

Việc Quang Hải gặp vấn đề về thể trạng hay chấn thương không phải là điều quá bất ngờ, do thời gian qua anh phải chinh chiến trên nhiều mặt trận cùng CLB CAHN, khiến nền tảng thể lực cũng không dễ đảm bảo.

Quang Hải không thể góp mặt trong đợt tập trung tới của tuyển Việt Nam

Vắng Quang Hải chắc chắn là một thiệt thòi lớn cho sức tấn công của tuyển Việt Nam trong bối cảnh mà các tiền đạo của HLV Kim Sang Sik có trong tay vẫn chưa tìm lại được chính mình.

Mất đi ngòi nổ quan trọng này, HLV Kim Sang Sik sẽ phải tìm ra lời giải mới cho bài toán tấn công của đội nhà ở 2 trận đấu gặp Nepal tới đây.

Ông Kim Sang Sik "mở cờ"

Sự vắng mặt của một trụ cột như Quang Hải chắc chắn khiến HLV Kim Sang Sik phải đau đầu tính toán phương án thay thế. Nhưng ở một góc độ khác, đây lại là cơ hội vàng để ông thầy người Hàn Quốc có thể "mở cờ trong bụng".

Lần đầu tiên ở một trận đấu chính thức, HLV Kim Sang Sik đứng trước hoàn cảnh khách quan và lý tưởng để mạnh dạn thử nghiệm những phương án mới mà không chịu quá nhiều áp lực từ dư luận.

Vắng Quang Hải là thiệt thòi, nhưng cũng là cơ hội cho HLV Kim Sang Sik tìm ra nhân tố mới cho tuyển Việt Nam

Không có Quang Hải, trách nhiệm tổ chức lối chơi và tạo đột biến sẽ được san sẻ cho các nhân tố khác. Đây là thời cơ để những cầu thủ như Hoàng Đức, Hai Long hay bất kỳ một tiền vệ công nào khác được trao niềm tin, bước ra khỏi vùng an toàn và chứng tỏ khả năng lĩnh xướng hàng công.

Việc tìm ra một cai tên đủ sức thay thế Quang Hải khi cần là nhiệm vụ cấp thiết để tuyển Việt Nam tránh rơi vào tình trạng phụ thuộc vào một cá nhân nào đó.

Điều thuận lợi hơn cả khi đối thủ trong 2 trận đấu tới chỉ là Nepal không quá mạnh, đồng nghĩa mức độ rủi ro khi thử nghiệm đội hình khá thấp giúp cho HLV Kim Sang Sik có thể thoải mái xáo trộn, các tân binh cũng vì thế đứng trước cơ hội thể hiện bản thân…

Rõ ràng, không ai mong muốn cầu thủ dính chấn thương, nhưng trong hoàn cảnh này, sự thiếu vắng của Quang Hải lại vô tình trở thành một bài test không thể hoàn hảo hơn cho HLV Kim Sang Sik cũng như là cơ hội để ông xây dựng cho tuyển Việt Nam đa dạng, khó lường hơn trong tương lai.