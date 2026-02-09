Liverpool đang nổi lên như ứng viên số 1 trong cuộc đua chiêu mộ Mason Greenwood, trong bối cảnh đội chủ sân Anfield tiếp tục tái cấu trúc hàng công.

Theo nhiều nguồn tin, Liverpool có khả năng chia tay Mohamed Salah sau mùa giải này. Cầu thủ người Ai Cập mâu thuẫn HLV Arne Slot và phong độ sa sút.

Liverpool có ý định đưa Greenwood trở lại Anh. Ảnh: OM

Màn trình diễn của Greenwood tại Marseille đã thuyết phục giới lãnh đạo Liverpool trong việc nâng cấp đội hình.

Trước đây, khi còn khoác áo MU, Greenwood cho thấy rằng anh đủ khả năng trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công các đội lớn.

Tiền đạo người Anh không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn cho thấy sự trưởng thành trong cách tham gia lối chơi, kết nối đồng đội và tạo đột biến ở những thời điểm then chốt.

Trong hệ thống mà HLV Arne Slot đang xây dựng, Liverpool cần một mũi công có thể hoạt động rộng, tấn công khoảng trống và dứt điểm đa dạng, những phẩm chất mà Greenwood đang thể hiện rõ tại Ligue 1.

Nội bộ đội bóng đánh giá anh là phương án dài hạn, vừa đảm bảo hiệu suất chuyên môn, vừa còn dư địa phát triển.

Nếu Liverpool quyết định khép lại kỷ nguyên Salah vào cuối mùa, họ sẽ dồn tiền bạc và thời gian để đưa Greenwood trở lại Ngoại hạng Anh.

Khả năng chơi linh hoạt nhiều vị trí trên hàng công, đặc biệt sở trường cánh phải như Salah, giúp Mason hứa hẹn trở thành mảnh ghép chiến lược để Liverpool bước vào chu kỳ mới.

Marseille ý thức rõ họ khó giữ chân ngôi sao số một nếu xuất hiện đề nghị lớn. Báo Pháp dự báo phí chuyển nhượng khoảng 90 triệu euro (một phần sẽ chảy vào tài khoản MU).

Tottenham cũng theo dõi sát tình hình và sẵn sàng tham gia cuộc đua, nhưng ở thời điểm hiện tại, Liverpool vẫn là đội thể hiện quyết tâm rõ ràng nhất, cả về tài chính lẫn định hướng chuyên môn dành cho Greenwood.