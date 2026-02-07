Theo các nguồn tin, Cristiano Ronaldo được CLB Ả Rập Xê Út trả 500 triệu euro/mùa. Chia đều con số ấy trong 52 tuần, tương đương chân sút số 7 nhận khoảng 9,6 triệu euro/tuần.

Còn nếu tính chi tiết hơn, Ronaldo kiếm được khoảng 1,37 triệu euro/ngày tại Al Nassr.

Ronaldo đình công, không ra sân thi đấu vẫn kiếm khoản tiền khủng. Ảnh: Transfer News Live

Ronaldo ‘đình công’, không thi đấu cho Al Nassr từ ngày 2/2, tính đến nay là 5 ngày trong bối cảnh căng thẳng với Quỹ đầu tư công Ả rập Saudi (PIF), giải đấu Saudi Pro League và CLB.

Siêu sao người Bồ chia tay MU trong ồn ào, sang Trung Đông chơi bóng từ cuối 2022, nhưng đến nay vẫn chưa có được danh hiệu chính thức nào.

Anh cho rằng, PIF ưu ái CLB khác hơn, bất mãn Al Nassr chi tiêu quá ít trên thị trường chuyển nhượng, nên đã ‘đình công’, không chịu thi đấu 2 trận gần nhất của CLB.

Điều đáng chú ý, trong 5 đình công tính đến hiện tại, Ronaldo vẫn ‘bỏ túi’ khoản tiền khổng lồ, ước tính 6,85 triệu euro mà không cần ra sân.

Trước thái độ làm mình làm mẩy của Ronaldo, BTC Saudi Pro League đáp trả gắt bằng tuyên bố: không một cá nhân nào, dù tầm cỡ đến đâu, có thể đứng trên giải đấu.