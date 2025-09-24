Tại gala Quả bóng vàng 2025 diễn ra tại Paris vừa qua, cựu danh thủ Lothar Mathaus, 64 tuổi, xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, bên cạnh bạn gái người mẫu, Theresa Sommer, kém ông 38 tuổi.

Lothar Matthaus và bạn gái kém 38 tuổi tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2025. Khi còn là cầu thủ, Matthaus từng giành danh hiệu này vào năm 1990. Ảnh: PA

Lothar Matthaus với chân dài 26 tuổi, được cho gặp nhau hồi đầu năm và lần đầu tiên được trông thấy sóng đôi tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Áo hồi tháng 4.

Khi được hỏi về mối quan hệ, nhà vô địch World Cup 1990 lúc đó chỉ đáp: “Chúng tôi đến đây để trượt tuyết, còn mấy chuyện khác là vấn đề riêng tư”.

Nhan sắc bạn gái mới của cựu danh thủ bóng đá Đức. Ảnh: Insta Theresa Sommer

Theo The Sun, bạn gái mới của Lothar Matthaus hiện là người mẫu, từng theo học ngành Kinh tế và Quản lý tại trường King’s College (London, Anh). Cô cũng theo cả ngành Tâm lý học tại đại học Durham.

Theresa Sommer được nhận xét 'già' hơn tuổi nên đi cạnh Matthaus không thấy chênh lệch tuổi tác quá nhiều so với số tuổi thực tế. Ảnh: Insta Theresa Sommer

Matthaus ngoài là huyền thoại nổi tiếng của bóng đá Đức và Bayern Munich, còn được biết đến là người rất… nhiều vợ. Ông trải qua đến 5 cuộc hôn nhân, với lần gần nhất ly dị người vợ, Anastasia Klimko là vào 2021.