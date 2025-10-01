Ngôi sao người Na Uy cho biết, anh và bạn gái Isabel Johansen có những đêm tuyệt vời khi xếp hình các khối gỗ trong trò chơi ăn khách dành cho trẻ em.

Haaland chia sẻ: "Cô ấy khá xấu hổ khi tôi nói điều này, nhưng Isabel cũng thích chơi game.

Haaland có cùng sở thích chơi game với bạn gái Isabel - Ảnh: SunSport

Vậy nên chúng tôi cùng nhau chơi Minecraft. Cả hai xây nhà, tạo nên những căn phòng ưa thích và đắm chìm trong nó.

Còn khi có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi về nhà ở thị trấn Bryne (Na Uy) để gọi món thịt nướng ưa thích."

Haaland gặp Isabel (cũng là cầu thủ bóng đá) khi cả hai còn là những đứa trẻ tại học viện CLB Bryne.

Họ bắt đầu hẹn hò sau khi ngôi sao người Na Uy chuyển đến Dortmund. Erling Haaland tâm sự thêm:

"Isabel chủ động gửi cho tôi một tin nhắn. Chính cô ấy để ý trước, còn bản thân tôi thì không bận tâm lắm..."

Cả hai đến nay đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Vì lời cam kết với HLV Pep Guardiola nên sắp tới, Haaland có thể bỏ lỡ sinh nhật con trai mình.

Anh giải thích: "Tôi sẽ phải chơi một trận đấu cho Man City vào ngày sinh nhật con trai. Pep sẽ tức giận nếu tôi đề xuất điều gì đó.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số, tôi có thể tham gia mọi bữa tiệc sinh nhật của người thân."