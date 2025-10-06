Man City giành trọn 3 điểm trên sân khách Brentford, nhờ bàn duy nhất của Haaland ghi ngay ở phút thứ 9, do Gvardiol kiến tạo. Ở trận này, Rodri phải rời sân ở phút 21, gây lo lắng nhưng đội của Pep Guardiola đã giữ được lợi thế mong manh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc.

Pep Guardiola đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh, trở thành HLV đạt mốc 250 trận thắng nhanh hơn bất cứ ai. Ảnh: Man City US

Kết quả đưa Man City lên thứ 5, với 13 điểm sau 7 trận, ít hơn đội dẫn đầu Arsenal 3 điểm. Không chỉ vậy, đây là trận thắng mang tính cột mốc lịch sử của chiến lược gia người Tây Ban Nha, khi ông trở thành HLV đạt 250 trận thắng nhanh nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh.

Pep Guardiola đạt được chiến tích ấn tượng đó, sau 349 trận cùng Man City, bỏ xa Sir Alex cần 404 trận (lúc còn dẫn dắt MU) và ‘giáo sư’ Arsene Wenger là 424 trận mới đạt được mốc 250 chiến thắng.

Vì thuyền trưởng Man City bày tỏ: “Chúng tôi đã thắng rất nhiều trận đấu. Bạn không thể nhận danh hiệu này, nếu không thắng thật nhiều. Thật vinh dự khi được đứng cạnh Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger. Tôi sẽ mời họ một bữa tối thịnh soạn ở Manchester.

Thuyền trưởng Man City tuyên bố sẽ mời Sir Alex và 'giáo sư' Wenger dùng bữa tối thịnh soạn ở Manchester. Ảnh: Tribuna

Và cũng thật là một niềm vui khi được điền tên vào lịch sử Ngoại hạng Anh. Cảm ơn Man City, BTC giải đấu, các cầu thủ và đội ngũ nhân viên đã đồng hành cùng tôi, trải qua nhiều trận đấu cùng nhau, một cách thật thanh, thật mạnh mẽ. Tôi thực sự rất vui. Giờ đây hãy cùng nhau hướng tới 250 trận thắng nữa!”.

Trong quá khứ, lúc Sir Alex Ferguson và ‘giáo sư’ Wenger từng tung hoành trên sân cỏ, đều đã có những cuộc đụng độ đáng nhớ với Pep Guardiola và họ đều lép vế trước ‘người trẻ’ cùng Barca. Đáng chú ý, Sir Alex và MU thua Barca của Pep ở cả 2 trận chung kết Cúp C1 (2009, 2011).