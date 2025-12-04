Real Madrid bước vào trận đấu với Athletic Bilbao bằng tinh thần rất cao sau những thông tin không tích cực từ phòng thay đồ, và lập tức tạo ra thế trận áp đảo.

Chỉ mất 7 phút, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền của Alexander-Arnold, Kylian Mbappe đi bóng dũng mãnh vào trung lộ rồi tung cú sút xa không thể cản phá, đưa Real vượt lên dẫn trước.

Mbappe chói sáng với cú đúp bàn thắng cùng pha kiến tạo - Ảnh: RMCF

Athletic Bilbao nỗ lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng trong khi chưa thể tạo ra cơ hội thật sự rõ ràng, họ lại tiếp tục phải nhận bàn thua.

Phút 42, Mbappe bật cao đánh đầu trả ngược đầy tinh tế, tạo cơ hội ngon ăn để Camavinga băng vào không chiến, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, Real Madrid chơi với sự chủ động tuyệt đối. Việc dẫn trước hai bàn giúp họ thoải mái kiểm soát nhịp độ trận đấu, đồng thời duy trì hàng phòng ngự kín kẽ. Thủ môn Courtois cũng có ngày làm việc hiệu quả, hóa giải mọi nỗ lực hiếm hoi của Bilbao.

Fan hâm mộ Los Blancos muốn thầy hình ảnh như thế này thường xuyên - Ảnh: RMCF

Phút 59, Mbappe khép lại màn trình diễn chói sáng bằng cú sút xa thứ hai trong trận, lần này vẫn là một pha dứt điểm đẳng cấp khiến thủ môn đối phương bó tay.

Thắng 3-0, Real Madrid vững vàng với 36 điểm và tiếp tục gây sức ép lên Barcelona trong cuộc đua đến ngôi đầu La Liga.

Ghi bàn:

Real Madrid: Mbappe 7' (Alexander-Arnold), 59' (Carreras), Camavinga 42' (Mbappe)

Đội hình xuất phát:

Athletic Bilbao: Simon, Lekue, Vivian, Laporte, Boiro, Galarreta, Mora, Berenguer, Jauregizar, Nico Williams, Guruzeta

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Valverde, Mbappe, Vinicius