Quỷ đỏ vừa phá vỡ kỷ lục bất bại trên sân nhà dài nhất của Palace tại Ngoại hạng Anh, đánh bại đối thủ khó chịu 12 trận liền không thua ở Selhurst Park.

Những khoảnh khắc bùng nổ của Joshua Zirkzee và Mason Mount trong hiệp hai giúp MU xoay chuyển tình thế. Kết quả phần nào làm xoa dịu thất bại Everton vòng đấu trước đó.

Bruno vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình MU - Ảnh: M.E.N

Xét về mặt lối chơi, Quỷ đỏ không quá xuất sắc. Thậm chí, 45 phút đầu họ lép vế hoàn toàn trước Palace, may mắn chỉ chịu thua 1 bàn từ cú đá penalty của Mateta.

Tuy nhiên, những điều chỉnh và lời khích tướng của Amorim ở giữa hiệp đã thay đổi tất cả. Nhận thấy chủ nhà xuống sức, ông xua quân lên tấn công mạnh mẽ để tìm bàn thắng.

Zirkzee đập tan những chỉ trích nhắm về mình với pha xử lý "điểm 10" volley góc hẹp gỡ hòa. Mason Mount cũng lên tiếng từ pha đá phạt chớp nhoáng và chính xác.

Trong bối cảnh Mbeumo bị kèm chặt, còn Cunha, Sesko vắng mặt, thủ quân Bruno Fernandes biết cách tạo ra khác biệt với những đường kiến tạo thông minh để đồng đội ghi bàn.

Tiếp West Ham hôm nay, hàng công MU đón chào sự trở lại của Matheus Cunha. Nếu tiếp tục bế tắc, ngôi sao Brazil sẽ được tung vào nhằm mang đến đột biến cũng như bàn thắng.

Về phần đội khách, chuỗi 3 trận bất bại dưới thời tân HLV Nuno Santo vừa chấm dứt. Điều đáng nói là tấm thẻ đỏ khó hiểu của Lucas Paqueta, đặt ra những dấu hỏi về tính kỷ luật của tiền vệ tai tiếng này.

MU quyết tâm giành thêm 3 điểm - Ảnh: Khelnow

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang cố gắng xây dựng một West Ham thi đấu kỷ luật và chắc chắn hơn. Thế nên, họ sẵn sàng giăng ra hàng phòng ngự nhiều lớp khi đấu MU.

Mặc dù vậy, thành tích thi đấu sân khách của West Ham mùa này rất tệ. Đương đầu Quỷ đỏ hừng hực khí thế, sẽ rất khó để The Hammers làm nên chuyện lớn.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp 1 1/4 (0: 1 1/4) - TX: 3 hòa

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

MU: Maguire và Sesko vắng mặt vì chấn thương. Matheus Cunha sẵn sàng tái xuất.

West Ham: Paqueta bị treo giò. Lukasz Fabianski và Oliver Scarles đang điều trị chấn thương.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Mazraoui, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Zirkzee.

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Potts, Soucek; Bowen, Fernandes, Guilherme; Wilson.