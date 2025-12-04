Xabi Alonso chịu áp lực không ít những ngày qua, do Real Madrid chơi thiếu thuyết phục, để mất ngôi đầu vào tay Barca, sau khi đánh rơi đến 6 điểm – toàn hòa ở 3 lượt đấu liên tiếp.

Nếu tính trên mọi đấu trường, họ chỉ thắng 1 và không dễ dàng (4-3 Olympiakos), trong 5 trận gần nhất. Không chỉ vậy, ở trận đấu sớm vòng 15 La Liga, Barca đảm bảo vẫn dẫn đầu, với màn ngược dòng ấn tượng 3-1 trước Atletico.

Xabi Alonso phấn khích Real Madrid chơi tưng bừng sau chuỗi trận thất vọng. Ảnh: Defensa

Chủ tịch Florentino Perez nói với Xabi Alonso, ông vẫn ủng hộ anh, nhưng Real Madrid phải cải thiện và trước mắt thì hãy thắng Bilbao đi.

Kết quả, ‘Kền kền’ đã lấy được 3 điểm trên sân Bilbao, nhờ màn trình diễn xuất sắc khác của Kylian Mbappe, người lập cú đúp và kiến tạo luôn bàn còn lại để cùng Camavinga giúp đội nhà thắng giòn 3-0.

Defensa cho hay, sau trận đấu, Xabi Alonso ào vào phòng thay đồ, hét lớn trước dàn sao Real Madrid trong sự phấn khích: “Đây là đội bóng mà tôi thích. Cảm ơn tất cả các bạn vì màn trình diễn hôm nay. Thật tuyệt vời”.

Một chi tiết đáng chú ý khác được nhắc đến là cái ôm của Vinicius với Xabi Alonso. Trên sân Bilbao, chân sút Brazil được thuyền trưởng Real Madrid rút ra ở phút 78, nhưng phản ứng là hoàn toàn khác, không còn sự tức tối như một số lần trước, thay vào đó là giữ sự thân thiện với ông thầy người Tây Ban Nha.

Chia sẻ với truyền thông sau trận, Xabi Alonso đánh giá, Real Madrid 3-0 Bilbao có lẽ là trận đấu tốt nhất của đội kể từ đầu mùa. Điều ông thực sự hài lòng là các học trò đã kiểm soát trận đấu rất tốt, chơi với tinh thần đầy quyết tâm.

Sau vòng 15 La Liga, Barca hiện có 37 điểm, Real Madrid xếp nhì với ít hơn 1 điểm.