Thời gian qua, Đội CSGT An Sương đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hành khách trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và khu vực bến bãi nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Phát hiện nhiều vi phạm về thiết bị giám sát

Công tác kiểm tra tập trung vào tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (hộp đen), camera giám sát buồng lái và khoang hành khách; việc sử dụng thẻ nhận dạng của người lái xe và các quy định khác.

CSGT kiểm tra, lập biên bản đối với lái xe có hành vi sử dụng thẻ nhận dạng của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển xe. Ảnh: CSGT cung cấp

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, như: Người điều khiển không sử dụng thẻ nhận dạng để đăng nhập hoặc sử dụng thẻ của người khác; thiết bị ghi hình buồng lái không có tác dụng; tài xế sử dụng điện thoại di động khi điều khiển xe.

Bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, đơn vị cũng thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho các chủ doanh nghiệp, tài xế về kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống và khuyến khích ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện.

CSGT hướng dẫn cho lái xe biết "điểm mù" trước khu vực đầu xe. Ảnh: CSGT cung cấp

Đặc biệt, Đội CSGT An Sương đã vận động các đơn vị vận tải tự giác kiểm tra thiết bị giám sát, đồng thời khuyến khích lắp đặt thêm gương cầu lồi, camera quan sát 'điểm mù' tại hai bên hông, phía trước và sau xe để hỗ trợ lái xe quan sát tốt hơn, giảm nguy cơ va chạm.

Hơn 120 xe buýt đã lắp gương cầu lồi

Gần đây, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với Công an xã Bà Điểm và Ban Giám đốc Bến xe An Sương tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp vận tải hành khách.

Kết quả tích cực đã ghi nhận: 13/13 doanh nghiệp với hơn 120 xe buýt hoạt động tại Bến xe An Sương đã tiến hành lắp đặt gương cầu lồi. Ban Giám đốc Bến xe An Sương cùng các doanh nghiệp vận tải hành khách khác cũng cam kết sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị này cho các phương tiện còn lại trong thời gian tới.

Một xe buýt đã được lắp đặt gương cầu lồi trước đầu xe. Ảnh: CSGT

Theo Đội CSGT An Sương, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách đều xuất phát từ việc thiếu quan sát, phương tiện khác di chuyển vào “điểm mù”, thiết bị giám sát không hoạt động, hoặc lái xe vi phạm thời gian lái liên tục.

Đơn vị khuyến cáo các doanh nghiệp, lái xe cần duy trì đầy đủ thiết bị giám sát, không tự ý ngắt kết nối. Thường xuyên kiểm tra, lắp đặt gương cầu lồi, camera lùi, camera bên hông xe để quan sát được “điểm mù”. Tuyệt đối tuân thủ tốc độ và thời gian lái xe liên tục, không phóng nhanh, vượt ẩu, dừng đỗ sai quy định.

Đội CSGT An Sương khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời tuyên truyền để mỗi doanh nghiệp và tài xế nhận thức: “Thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát, gương cầu lồi giúp bảo vệ an toàn cho chính người lái xe và những người tham gia giao thông khác”.