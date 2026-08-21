Cửa kính ô tô phát ra tiếng kêu khó chịu, rít lên "ken két" hoặc bị giật cục khi lên xuống là tình trạng mà nhiều tài xế gặp phải. Khi đối mặt với lỗi này, đa số mọi người thường nghĩ ngay đến việc hỏng mô tơ hoặc bộ cơ cấu nâng kính, từ đó lo lắng về chi phí sửa chữa ô tô đắt đỏ.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ anh Nguyễn Xuân Quang, kỹ thuật viên tại gara ô tô SQ Auto (Hà Đông, Hà Nội), khi cửa kính ô tô bị kẹt, người dùng nên kiểm tra lần lượt kính, gioăng, rãnh dẫn hướng và cơ cấu nâng trước khi kết luận mô tơ bị hỏng.

Nguyên nhân cửa kính ô tô lên xuống khó hoặc bị kẹt và phát ra tiếng kêu có thể đến từ chi tiết gioăng cao su cửa kính bị xuống cấp. Ảnh: Motion Windows

Nếu kính nghiêng, kẹt cứng, phát tiếng mô tơ nhưng không di chuyển hoặc hoạt động lúc được lúc không, khi đó sẽ cần kiểm tra sâu hơn hệ thống nâng kính và mô tơ.

Ngược lại, nếu kính chỉ bị chậm ở một đoạn nhất định, phát tiếng cọ xát hoặc tình trạng xuất hiện rõ hơn khi gioăng khô, "thủ phạm" thực sự đôi khi lại nằm ở một chi tiết rất nhỏ bé, đó là gioăng cao su cửa kính bị xuống cấp.

Tại sao gioăng cao su lại khiến cửa kính ô tô kêu và kẹt?

Gioăng cửa kính có nhiệm vụ quan trọng là làm kín không gian giữa kính và cánh cửa, ngăn chặn nước mưa, bụi bẩn lọt vào bên trong xe. Tuy nhiên, với đặc thù khí hậu nhiệt đới nắng nóng và chỉ số tia UV rất cao tại Việt Nam, các chi tiết bằng vật liệu cao su trên ô tô thường bị lão hóa rất nhanh.

Một chiếc xe có cửa kính ô tô bị kẹt khó lên xuống do gioăng cao su gặp vấn đề. Ảnh: Xuân Quang

Sau một thời gian dài sử dụng, lớp mép cao su không còn giữ được độ trơn tru, đàn hồi mà dần trở nên chai cứng, biến dạng, co ngót hoặc mút chặt lấy bề mặt kính. Do đó, khi hạ kính, phần cao su bị biến dạng có thể tăng ma sát với bề mặt kính. Người lái sẽ nghe tiếng ken két, đồng thời tốc độ lên xuống của kính chậm hơn bình thường.

Đáng chú ý, lực cản này sẽ ép mô tơ và hệ thống cơ cấu nâng kính phải hoạt động "quá sức". Nếu tiếp tục sử dụng mà không bảo dưỡng, từ một lỗi nhỏ ở gioăng có thể kéo theo tình trạng cháy mô tơ, gây ra những hư hỏng tốn kém hơn rất nhiều. Dẫu vậy, đây là lỗi không quá nghiêm trọng nếu phát hiện sớm.

Dù có thể gây hậu quả lớn, nhưng theo anh Quang, đây là lỗi không quá nghiêm trọng nếu được phát hiện sớm. Chủ xe hoàn toàn có thể tự xử lý bằng 2 phương pháp sau.

Cách đơn giản nhất là vệ sinh và bôi trơn gioăng

Nếu gioăng chưa nứt, rách hoặc biến dạng nghiêm trọng, giải pháp đầu tiên nên thử là vệ sinh và bôi trơn. Thế nhưng, nhiều tài xế Việt Nam có thói quen dùng chai xịt chống rỉ sét như RP7 hay WD-40 thông thường để xịt vào khe kính. Vị chủ gara cho biết tuyệt đối không nên làm vậy.

Sử dụng chất bôi trơn gốc silicone chuyên dụng giúp cửa kính trượt lên xuống êm ái hơn. Ảnh: Quốc Bảo

Lý do là bởi các chất bôi trơn gốc dầu sẽ làm cao su bị trương nở, biến dạng và hỏng hoàn toàn chỉ sau thời gian ngắn. Đồng thời, chất bôi trơn gốc nước cũng vô tác dụng vì sẽ làm mất khả năng chống thấm của gioăng.

Thay vào đó, anh Quang khuyến nghị sử dụng chất bôi trơn gốc silicone chuyên dụng cho ô tô như 3M Silicon Lubricant, Wurth Silicone Spray hay WD-40 High Performance Silicon.

Cách làm tương đối đơn giản. Đầu tiên hạ kính xuống hoàn toàn, dùng khăn mềm lau sạch bụi trong rãnh gioăng. Xịt dung dịch silicone dọc theo rãnh mép cửa sổ. Sau đó, nâng/hạ kính vài lần để chất bôi trơn thấm đều. Cuối cùng, dùng khăn microfiber lau sạch phần silicone thừa dính trên mặt kính để tránh làm mờ tầm nhìn.

Quá trình này chỉ mất khoảng 2 phút cho mỗi cửa, chi phí cho các sản phẩm bôi trơn gốc silicone tại Việt Nam dao động chỉ từ 100.000-200.000 đồng nhưng cửa kính sẽ trượt lên xuống êm ái như xe mới xuất xưởng.

Thay thế gioăng mới khi đã "hết thuốc chữa"

Nếu kiểm tra thấy gioăng đã đứt gãy, chai cứng thì dung dịch bôi trơn sẽ không còn tác dụng. Lúc này, thay thế gioăng mới là điều bắt buộc để tránh tình trạng kẹt kính và ngăn nước mưa rò rỉ làm hỏng nội thất.

Anh Quang cho biết, việc thay gioăng kính không quá khó với người am hiểu kỹ thuật nhưng cần sự cẩn thận trong quá trình thay thế. Tùy từng mẫu xe, quá trình thay có thể chỉ cần tháo một số chi tiết hoặc phải tháo tapi cửa, các vít, chốt nhựa để tiếp cận gioăng bên trong và đặc biệt cẩn thận với dây điện, giắc cắm, dây cáp tay nắm.

Nếu gioăng được cố định bằng keo hoặc băng dính chuyên dụng, bề mặt phải được làm sạch trước khi lắp gioăng mới. Đảm bảo gioăng nằm khít trong rãnh và cố định chắc chắn trước khi ráp lại tapi cửa.

Với xe đời cũ, xe hiếm hoặc không còn phụ tùng chính hãng, việc tìm đúng loại gioăng có thể khó khăn. Trong trường hợp này, nên ưu tiên gioăng đúng kích thước, vật liệu và hình dạng thay vì chọn loại rẻ nhưng không vừa khít.

"Tuy nhiên, nếu bạn không tự tin vào tay nghề tháo lắp của mình, giải pháp tốt nhất là mang xe đến các gara sửa chữa ô tô uy tín", anh Quang đưa ra lời khuyên. Tại đây, với dụng cụ chuyên dụng và kỹ thuật viên lành nghề, việc thay thế sẽ diễn ra nhanh gọn, đảm bảo độ kín khít tuyệt đối và an toàn cho chiếc xe của bạn.

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