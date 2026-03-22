Cuba mất điện. Ảnh: EPA

Hãng tin CNN và BBC dẫn thông báo của bộ trên cho biết: "Hệ thống điện quốc gia đã bị ngắt hoàn toàn. Các quy trình khôi phục đã bắt đầu được thực hiện".

Ngay trước khi mất điện hôm 21/3, công ty điện lực quốc gia Cuba (UNE) đã thông báo trên mạng xã hội rằng họ dự kiến sẽ thiếu hụt 1.704 megawatt điện trong thời gian cao điểm nhất vào tối thứ Bảy (21/3).

Cuba vẫn đang trong quá trình hồi phục sau lần mất điện toàn quốc xảy ra vào đầu tuần này. Quốc gia vùng Caribe này đã phải hứng chịu 3 lần mất điện lớn trong tháng 3 do lệnh cấm vận nhiên liệu của Mỹ cắt đứt nguồn nhập khẩu dầu mỏ từ nước ngoài cho Cuba, vốn cần thiết để duy trì hoạt động của các nhà máy điện.

Một liên minh các nhóm xã hội chủ nghĩa quốc tế đã đến Havana vào cuối tuần này để thể hiện sự ủng hộ đối với chính phủ Cuba, mang theo các khoản viện trợ gồm tấm pin mặt trời, bộ dụng cụ thực phẩm cơ bản và thuốc men. Đội tàu "Nuestra America", một đội tàu viện trợ khởi hành từ Mexico dự kiến ​​sẽ đến cảng Havana vào ngày mai (23/3).

Tuần trước, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel đã xác nhận trong một bài phát biểu toàn quốc rằng Havana đang đàm phán với các đối tác Mỹ để chấm dứt lệnh cấm vận nhiên liệu. Nhà lãnh đạo này cho biết, Cuba đã không nhận được dầu từ các nhà cung cấp nước ngoài trong ba tháng qua. Cuba chỉ sản xuất được khoảng 40% lượng nhiên liệu cần thiết cho nền kinh tế của mình.

Cuộc khủng hoảng năng lượng mới nhất đã làm ngừng hầu hết hoạt động du lịch đến Cuba, làm gián đoạn giáo dục, cắt giảm dịch vụ tại các bệnh viện và ngăn cản nông dân đưa nông sản ra thị trường.