Ảnh: EPA

Hãng tin BBC dẫn thông báo ngày 14/2 của Ủy ban tổ chức Lễ hội Habano cho hay, sự kiện năm nay, dự kiến diễn ra vào 5 ngày cuối tháng 2 sẽ bị hoãn cho tới khi có thông báo mới. Theo ban tổ chức, quyết định trên được đưa ra xuất phát từ tình hình kinh tế phức tạp mà Cuba phải đối mặt do lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ.

Tình trạng thiếu nhiên liệu gây mất điện ở quốc đảo này đã trở nên trầm trọng hơn do Mỹ tịch thu các lô hàng dầu từ Venezuela, đồng minh lâu năm của Cuba. Hiện, Cuba phải đối mặt với tình trạng mất điện tới 18 tiếng mỗi ngày.

Cuba cũng đang thiếu nhiên liệu hàng không, khiến một số hãng hàng không phải tạm ngừng các chuyến bay đến nước này. Một số quốc gia, bao gồm cả Anh đã cảnh báo không nên đi du lịch Cuba nếu không cần thiết.

Xì gà Cuba được coi là một trong những loại xì gà ngon nhất thế giới nhưng lại bị cấm nhập khẩu vào Mỹ do lệnh cấm vận thương mại kéo dài của Mỹ.

Ước tính, hơn 1.300 người từ khoảng 70 quốc gia tham dự Lễ hội Habano mỗi năm để thưởng thức xì gà của các nhà sản xuất Cuba cũng như tham quan các đồn điền và nhà máy thuốc lá ở đây. Do việc du lịch đến quốc đảo này bị hạn chế vì lệnh cấm vận của Mỹ nên các nhà tổ chức lễ hội cho biết họ hy vọng sẽ chờ đến khi tình hình được cải thiện.

Ủy ban tổ chức đang làm việc để ấn định ngày mới nhưng ngày cụ thể vẫn chưa được công bố. "Ưu tiên của Lễ hội Habano là mang đến cho người tham gia trải nghiệm toàn diện... Việc hoãn lễ hội này là một biện pháp nhằm bảo vệ trải nghiệm đó".

Năm ngoái, sự kiện kết thúc bằng một cuộc đấu giá, trong đó một lô xì gà cuốn tay cực kỳ quý hiếm đã được trả giá tới 18 triệu USD.