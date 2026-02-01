Theo hãng tin ABC, trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 31/1, Tổng thống Trump xác nhận việc Mỹ đang đàm phán với Cuba, nhưng không tiết lộ cụ thể về thời gian, mức độ tiếp xúc giữa hai bên hay nội dung thảo luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump tiết lộ thông tin trên 2 ngày sau khi ông ký sắc lệnh hành pháp cho phép áp thuế với các quốc gia và tổ chức cung cấp dầu mỏ cho Cuba, qua đó tiếp tục gia tăng sức ép lên đảo quốc vùng Caribe.

Động thái của Mỹ đã vấp phải phản ứng gay gắt từ La Havana. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cáo buộc Washington đang bóp nghẹt nền kinh tế Cuba và nước này sẽ đáp trả một cách kiên định.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc Mỹ muốn áp đặt một lệnh phong tỏa tuyệt đối với nguồn cung nhiên liệu của đất nước chúng tôi. Chính quyền Tổng thống Trump đang dùng sức ép thuế quan làm công cụ đối ngoại, qua đó tìm cách áp đặt việc Cuba được phép buôn bán, giao thương với những quốc gia nào", ông Diaz-Canel phát biểu hôm 30/1.

Trước đó, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho biết La Havana đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp quốc tế" để đáp trả sắc lệnh của Tổng thống Trump.