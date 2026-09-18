Bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20 vẫn chưa ngã ngũ sau hai lượt trận, khi U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam chiếm hai vị trí dẫn đầu. Trong khi Uzbekistan đã chính thức giành quyền vào tứ kết, U23 Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội lớn để góp mặt ở vòng knock-out.

U23 Uzbekistan hiện dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối sau hai chiến thắng trước U23 Philippines và U23 Kuwait. Đội bóng Trung Á ghi 7 bàn, chỉ để thủng lưới 1 lần và chắc chắn nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng C.

U23 Việt Nam cần ít nhất 1 điểm

Xếp ngay phía sau là U23 Việt Nam với 4 điểm. Sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait ở ngày ra quân, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã có chiến thắng quan trọng 2-0 trước U23 Philippines. Với khoảng cách 3 điểm so với Kuwait, U23 Việt Nam chỉ cần giành ít nhất 1 điểm ở trận cuối gặp Uzbekistan để chắc chắn đi tiếp.

Cuộc đối đầu giữa hai đội vào ngày 22/9 không chỉ quyết định ngôi đầu bảng mà còn ảnh hưởng đến đối thủ ở vòng tứ kết. Nếu U23 Việt Nam thắng, đội bóng áo đỏ sẽ vươn lên dẫn đầu. Trong trường hợp hòa, U23 Uzbekistan giữ vị trí số một.

Ở trận đấu còn lại, U23 Kuwait buộc phải đánh bại U23 Philippines đã bị loại để thắp lên hy vọng. Tuy nhiên, đội bóng Tây Á không còn quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan với tỷ số sát nút, trong khi U23 Kuwait thắng U23 Philippines với cách biệt không quá 2 bàn thì Thanh Nhàn và các đồng đội vẫn có vé đi tiếp. Nếu U23 Kuwait vượt qua U23 Philippines với cách biệt trên 3 bàn, đồng thời U23 Việt Nam thua với cách biệt lớn hơn 2 bàn thì chúng ta sẽ dừng bước.

Theo phân nhánh vòng tứ kết, đội nhất bảng C sẽ gặp đội nhì bảng D, còn đội nhì bảng C sẽ đối đầu đội nhất bảng D, nơi U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Điều này khiến vị trí chung cuộc tại bảng C trở nên đặc biệt quan trọng.