Tính toán quy định mới về xe công: Cấp xã được bố trí tối đa 2 xe

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế các quy định hiện hành về quản lý, trang bị, sử dụng xe công.

Một điểm đáng chú ý, lần đầu tiên dự thảo quy định cụ thể định mức xe công cho cấp xã. Theo đó, Đảng ủy cấp xã, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và các cơ quan, tổ chức thuộc cấp xã được bố trí tối đa 2 xe ô tô phục vụ công tác chung cho mỗi xã.

Đến năm 2030 hoàn thành thí điểm phá sản quỹ tín dụng nhân dân yếu kém

Giai đoạn 2026-2030, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu hoàn thành thí điểm phá sản đối với các quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt nhưng không có khả năng phục hồi.

Đến năm 2030, quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã phải có vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ đồng; quỹ hoạt động liên xã phải có vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng.

Cục Thuế nói về đề xuất áp thuế khoán với hộ kinh doanh dưới 5 tỷ đồng

Liên quan đề xuất áp thuế khoán đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng/năm, lãnh đạo Cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu để tham mưu cấp thẩm quyền, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Theo tổng kết của cơ quan thuế, khoảng 98% hộ kinh doanh đã thực hiện kê khai kịp thời và đúng quy định trong giai đoạn đầu triển khai. Cơ quan thuế cũng theo sát từng trường hợp để hỗ trợ, giải đáp các băn khoăn của người nộp thuế, hạn chế phát sinh vi phạm do chưa nắm rõ quy định.

Bộ Tài chính nói về chênh lệch thuế giữa xăng E10 và xăng khoáng

Tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đã thông tin về các chính sách tài chính, thuế nhằm thúc đẩy sử dụng xăng E10.

Ông Tuấn cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ nhiều giải pháp về thuế nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch, trong đó có xăng sinh học E5 và E10.

Để góp phần giảm giá thành sản xuất xăng E10, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với ethanol dùng để phối trộn từ 10% xuống 5%.

Thu ngân sách hơn 1,4 triệu tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 20,5% kế hoạch

Tính đến ngày 15/6, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 56,36% dự toán năm. Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 20,5% kế hoạch Thủ tướng giao.

Liên quan đến công tác huy động vốn cho ngân sách, năm 2026, Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước nhiệm vụ phát hành 500.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tính đến ngày 15/6, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 56,36% dự toán năm. Ảnh: Nam Khánh

Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân Việt Nam nhập siêu hơn 15 tỷ USD

Số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy, từ đầu năm đến ngày 7/6, Việt Nam đã nhập siêu khoảng 15,36 tỷ USD. Đây là hiện tượng khác biệt so với xu hướng trong nhiều năm qua, khi nền kinh tế thường xuyên ghi nhận thặng dư thương mại ở mức cao.

Theo Bộ Tài chính, nhập khẩu xăng dầu, máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất là những yếu tố chính khiến cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu.

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 125.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026 để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, với tổng số tiền được gia hạn ước khoảng 125.000 tỷ đồng.

Công an chỉ rõ hành vi của chủ tài khoản khiến sinh trắc học bị vô hiệu, mất tiền

Tại hội nghị về giảm mặt bằng lãi suất và an ninh, an toàn hoạt động tiền tệ, ngân hàng do NHNN Khu vực 1 (TP Hà Nội) vừa tổ chức, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - Phó Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm trên không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội - nhấn mạnh, rủi ro tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh giao dịch điện tử, ngân hàng số phát triển mạnh.

Theo ông Cường, tội phạm hiện nay không nhất thiết phải vượt qua lớp xác thực sinh trắc học mà có thể thao túng tâm lý để chính khách hàng tự thực hiện xác thực, tự nhập OTP và tự chuyển tiền.

Giá điện cao hơn, EVN đề nghị làm rõ hiệu quả của điện mặt trời kết hợp lưu trữ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi Cục Điện lực (Bộ Công Thương) góp ý về khung giá phát điện năm 2026 cho loại hình điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi có hệ thống pin lưu trữ (BESS).

EVN cho rằng chi phí BESS được tính vào tổng mức đầu tư của dự án khiến khung giá điện của loại hình điện mặt trời kết hợp BESS cao hơn. Tuy nhiên, tính hiệu quả với hệ thống điện mặt trời quy mô lớn này chưa rõ ràng.

Ngân hàng Nhà nước tính tăng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn lên 40%

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD).

Một trong những nội dung sửa đổi đáng chú ý là quy định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn của TCTD là 40%.

Theo quy định hiện hành, từ ngày 1/10/2023, tỷ lệ này là 30%.