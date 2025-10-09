Trí tuệ nhân tạo - AI đang trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của chuyển đổi số và phát triển kinh tế – xã hội. Các tổ chức trên toàn cầu, từ doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng, cơ quan nhà nước đến trường đại học, đều đang tìm cách khai thác AI để tạo giá trị mới, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện dịch vụ.

Tuy nhiên, thành công với AI không chỉ phụ thuộc vào việc đầu tư công nghệ, mà còn cần sự trưởng thành toàn diện ở nhiều khía cạnh từ chiến lược, dữ liệu, công nghệ, quy trình, quản trị đến văn hóa đổi mới.

Trao đổi tại diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam – AI360 được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức ngày 9/10, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, Chủ tịch VINASA đã chỉ rõ, một nhiệm vụ cấp thiết đã được Hiệp hội xác định tập trung nhằm đồng hành cùng Chính phủ trong phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam là chuẩn hóa năng lực.

Ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch VINASA, Phó Chủ tịch Ủy ban AI VINASA giới thiệu Khung trưởng thành năng lực AI và Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành AI.

Dự thảo Khung trưởng thành năng lực AI - STAIR và Chỉ số đo lường mức trưởng thành AI của tổ chức - AIM Index, vừa được ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch VINASA, Phó Chủ tịch Ủy ban AI VINASA công bố tại hội thảo “Phát triển năng lực xây dựng sản phẩm trong thời Gen AI” diễn ra chiều ngày 9/10, trong khuôn khổ diễn đàn AI360.

Cùng với việc giới thiệu “Khung trưởng thành AI cho công ty công nghệ - STAIR Tech” và “Khung trưởng thành AI cho tổ chức nói chung - STAIR Universal” cùng có 4 mức độ và 8 thành tố trưởng thành, ông Lâm Quang Nam cũng thông tin đề xuất của VINASA về Chỉ số AIM Index.

Khung STAIR và chỉ số AIM Index được nhóm nghiên cứu VINASA đề xuất, cung cấp một cách tiếp cận hệ thống để đo lường và nâng cao mức trưởng thành AI cho mọi loại hình tổ chức; đóng vai trò một chiếc la bàn chiến lược, giúp mỗi tổ chức, doanh nghiệp Việt xác định phương hướng và tự tin bước đi trên hành trình chuyển đổi AI.

Cụ thể, với doanh nghiệp công nghệ, STAIR Tech nhấn mạnh năng lực R&D, sở hữu công nghệ lõi và tốc độ đổi mới. Với tổ chức đa dạng, STAIR Universal chú trọng tích hợp AI vào quy trình nghiệp vụ, quản trị rủi ro, tác động xã hội và hợp tác hệ sinh thái.

Trong khi đó, AIM Index được định hướng trở thành công cụ định lượng giúp tổ chức, doanh nghiệp biết mình đang ở đâu, so sánh với chuẩn mực quốc tế, và xác định lộ trình đi tới.

“Sự trưởng thành trong AI không chỉ là một thước đo kỹ thuật, mà còn phản ánh năng lực quản trị, văn hóa đổi mới, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập quốc tế. Tổ chức nào đi trước sẽ tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, trong khi chậm chân đồng nghĩa với nguy cơ tụt hậu ngay trong chính ngành của mình”, chuyên gia VINASA nhấn mạnh.

Trên cơ sở nghiên cứu mới, chuyên gia VINASA cũng đưa ra khuyến nghị các doanh nghiệp, tổ chức về chương trình hành động AI trong ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn. Đơn cử, trong ngắn hạn dưới 1 năm, các đơn vị được khuyến nghị thành lập ban chỉ đạo AI hoặc nhóm công tác AI để điều phối sáng kiến; thực hiện khảo sát STAIR để đánh giá điểm AIM Index ban đầu; thử nghiệm từ 1 - 2 dự án AI pilot tập trung vào các quy trình cụ thể, dễ đo lường giá trị.

Còn về dài hạn, các đơn vị được khuyến nghị định hình chiến lược “AI-First”, đưa AI trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển tổ chức; hội nhập và tuân thủ chuẩn quốc tế và tham gia hệ sinh thái AI toàn cầu, hợp tác quốc tế để nâng tầm năng lực và thương hiệu.