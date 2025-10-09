Hệ sinh thái AI Việt Nam đang sẵn sàng cho bước nhảy vọt mới

Ngày 9/10, Diễn đàn trí tuệ nhân tạo Việt Nam – AI360 năm 2025 chủ đề “Xây dựng doanh nghiệp và xã hội thông minh cùng AI”, đã được khai mạc tại Hà Nội.

Dù là sự kiện lần đầu được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam – VINASA, diễn đàn AI360 được định vị sẽ trở thành một diễn đàn thường niên quy mô quốc gia về AI, nơi quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cùng thảo luận, chia sẻ, hợp tác để đưa AI trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế số Việt Nam.

Ba nhóm nội dung được tập trung bàn thảo tại diễn đàn AI360 gồm: AI trong chính quyền và tổ chức: Nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp; giải pháp AI sẵn sàng giải các bài toán của doanh nghiệp Việt; xây dựng năng lực phát triển sản phẩm AI cho các doanh nghiệp công nghệ Việt.

Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT Nguyễn Khắc Lịch nhận xét: Chủ đề diễn đàn AI360 thể hiện tầm nhìn sâu sắc: Doanh nghiệp công nghệ số là hạt nhân đổi mới sáng tạo và xã hội thông minh là môi trường nuôi dưỡng, lan tỏa các giá trị công nghệ.

Đại diện Bộ KH&CN phát biểu chào mừng diễn đàn, Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT Nguyễn Khắc Lịch cho biết, những năm gần đây, Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế ngày càng cao trên bản đồ AI thế giới.

Theo Báo cáo chỉ số sẵn sàng AI toàn cầu 2024 của Oxford Insights, Việt Nam xếp thứ 59/193 quốc gia, thuộc top 5 ASEAN, và 3 năm liên tiếp vượt ngưỡng trung bình toàn cầu – một thành quả đáng tự hào, phản ánh tầm nhìn chiến lược, nỗ lực kiên định của Chính phủ, doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia Việt Nam.

Đặc biệt, niềm tin số của xã hội Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo World AI Index 2025, Việt Nam đứng thứ 6/40 quốc gia, thứ 3 toàn cầu về mức độ tin tưởng vào AI, và thứ 5 về khả năng chấp nhận AI. “Những con số ấy không chỉ nói về công nghệ, mà còn thể hiện tinh thần cởi mở, sẵn sàng và tự tin của người Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Khắc Lịch bình luận.

Cũng theo người đứng đầu Cục Công nghiệp CNTT, dòng vốn đầu tư và ứng dụng AI cũng đang tăng tốc mạnh mẽ. Chỉ trong 1 năm, vốn đầu tư vào doanh nghiệp AI tại Việt Nam đã tăng gấp 8 lần, từ 10 triệu USD năm 2023 lên 80 triệu USD vào năm 2024. AI đang hiện diện trong mọi lĩnh vực và góp phần giải quyết các bài toán thực tế của quốc gia.

Bên cạnh đó, với lợi thế dân số trẻ, nhân lực công nghệ giàu tiềm năng, cùng sự dẫn dắt chiến lược của Nhà nước, hệ sinh thái AI Việt Nam đang sẵn sàng cho một bước nhảy vọt mới.

Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh: AI đã trở thành năng lượng mới cho nền kinh tế toàn cầu, tương tự như điện năng hay Internet trong thế kỷ trước.

Ở góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa cũng cho rằng: Đầu tư và ứng dụng AI không chỉ là xu hướng, mà là cơ hội vàng để Việt Nam tăng tốc phát triển. Google dự báo: Thị trường AI Việt Nam được dự kiến sẽ đạt 1,52 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng ổn định khoảng 16% mỗi năm.

“Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về tốc độ ứng dụng AI, khi trung bình mỗi giờ có thêm 5 doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng công nghệ này. Tuy nhiên, để chuyển hóa tiềm năng thành giá trị thật, chúng ta phải giải quyết điểm nghẽn cốt lõi: Khoảng cách giữa phát triển công nghệ tiên tiến và ứng dụng đại trà”, ông Nguyễn Văn Khoa cho biết.

Đưa AI trở thành công cụ kiến tạo sự thịnh vượng

Chia sẻ với các đại biểu dự diễn đàn AI360, ông Nguyễn Khắc Lịch nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam xác định AI là một trong những trụ cột của công nghiệp công nghệ số quốc gia. Bộ KH&CN đã và đang cập nhật Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030, đồng thời chuẩn bị trình dự thảo Luật AI – Một bước tiến quan trọng để hoàn thiện thể chế, đảm bảo AI được phát triển minh bạch, an toàn và có trách nhiệm.

“Đây không chỉ là những văn bản pháp lý, mà còn là tuyên ngôn cho khát vọng kiến tạo “hạ tầng trí tuệ quốc gia” – Nền móng cho một xã hội thông minh, nơi dịch vụ công trở nên chủ động, hiệu quả; giáo dục được cá thể hóa theo năng lực; y tế hướng tới dự phòng, chăm sóc sớm; đô thị vận hành theo dữ liệu thời gian thực; mọi công dân đều có thể tiếp cận AI một cách an toàn và hữu ích”, lãnh đạo Cục Công nghiệp CNTT phân tích thêm.

Nhận xét dự thảo Luật AI đang được hoàn thiện sẽ tạo ra hành lang pháp lý linh hoạt, đảm bảo an toàn, và bảo vệ quyền lợi của nhân dân, đại diện VINASA khẳng định Hiệp hội cam kết đồng hành, lấy định hướng chiến lược của Chính phủ làm kim chỉ nam cho hành động của tổ chức mình.

VINASA kỳ vọng diễn đàn AI360 sẽ trở thành nguồn cảm hứng và chất xúc tác giúp đưa AI thành công cụ kiến tạo sự thịnh vượng cho từng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Đại diện VINASA cũng chỉ ra 3 nhiệm vụ cấp thiết trong phát triển và ứng dụng AI, đó là: Giải quyết bài toán ứng dụng và quản trị, tập trung vào việc chuyển đổi tư duy từ thử nghiệm sang tạo giá trị kinh doanh; chuẩn hóa năng lực, VINASA sẽ công bố dự thảo “Khung trưởng thành năng lực AI để doanh nghiệp có công cụ tự đánh giá và định hướng năng lực AI; xây dựng hệ sinh thái AI kết nối, thông qua các hoạt động kết nối giữa Chính phủ - Viện nghiên cứu – Doanh nghiệp – Tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng".

“Diễn đàn AI360 hôm nay nhằm hiện thực hóa những định hướng trên. Chúng tôi kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành nguồn cảm hứng và chất xúc tác mạnh mẽ, không chỉ để chúng ta thấy AI đang thay đổi thế giới như thế nào, mà còn để cùng nhau hành động, đưa AI trở thành công cụ kiến tạo sự thịnh vượng cho từng doanh nghiệp và toàn xã hội”, đại diện VINASA chia sẻ.