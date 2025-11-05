Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3/11 thông báo, vào cuối tháng 11, nước này sẽ sản xuất được 600 - 800 UAV đánh chặn giá rẻ, tốc độ cao mỗi ngày. Đây là loại vũ khí được thiết kế để tiêu diệt UAV tấn công của Nga.

Con số này thấp hơn mục tiêu ban đầu do ông Zelensky công bố hồi tháng 7 rằng Ukraine sẽ sớm sản xuất được 1.000 UAV/ngày.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị triển khai UAV đánh chặn Sting. Ảnh: Wild Hornets

Tờ Business Insider dẫn lời Tổng thống Ukraine phát biểu: "Tôi từng nói vào mùa thu, sẽ có 1.000 UAV đánh chặn được sản xuất mỗi ngày. Tuy nhiên, đó không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng tôi tin đến cuối tháng 11, sẽ có từ 600 - 800 UAV đánh chặn được xuất xưởng mỗi ngày, nếu không có gì bất thường xảy ra".

Ông Zelensky giải thích thêm, sản lượng UAV mong muốn của Ukraine có thể đạt được, nếu như các cuộc tấn công của Nga không gây ra bất kỳ sự gián đoạn nào. "Như các bạn đã biết, đôi khi có những cuộc tấn công không chỉ nhắm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine”, ông Zelensky cho hay.

UAV đánh chặn là hệ thống không người lái trên không được thiết kế đặc biệt để có khả năng cơ động và đủ nhanh nhằm truy đuổi và đâm vào UAV tấn công của đối phương đang bay tới. Đôi khi, UAV đánh chặn còn mang theo đầu đạn nổ.

Đối với Ukraine, UAV đánh chặn là giải pháp thay thế giá rẻ hơn nhiều so với việc sử dụng tên lửa đất đối không của phương Tây, vốn có giá lên tới hàng triệu USD mỗi tên lửa. Đây chính là lý do Kiev muốn sở hữu thêm nhiều UAV tốc độ cao. Trong khi đó, Nga cũng triển khai chiến thuật áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine bằng cách phóng loạt tên lửa tiên tiến cùng hàng trăm UAV tấn công Shahed và UAV mồi nhử Gerbera chỉ trong một đêm.

Các nguồn tin của Ukraine và phương Tây ước tính, UAV Shahed-136 do Iran thiết kế và được quân đội Nga sử dụng có giá từ 20.000 - 70.000 USD/chiếc. Do đó, Ukraine muốn tìm ra loại vũ khí có chi phí tiết kiệm hơn để tiêu diệt chúng.

Trong một năm qua, các nhà sản xuất của Ukraine đã liên tục phá bỏ giới hạn của UAV đánh chặn, giúp chúng bay nhanh hơn và phản ứng nhanh hơn, đồng thời cố gắng giảm chi phí.

Sau nhiều tháng phát triển, các mốc thời gian và ước tính mới của Tổng thống Zelensky ám chỉ, các công ty địa phương và quân đội Ukraine đã đủ tự tin để đưa UAV đánh chặn tiến tới sản xuất hàng loạt.

UAV đánh chặn là giải pháp giá rẻ giúp Ukraine phá hủy UAV tấn công của Nga. Ảnh: Wild Hornets

Giống như hàng chục hệ thống vũ khí khác được sử dụng trong xung đột ở Ukraine, sự xuất hiện ngày càng nhiều của UAV đánh chặn sẽ càng thu hút sự chú ý của quân đội các nước trên thế giới.

Chia sẻ với tờ Business Insider, ông Taras Tymochko, trưởng dự án UAV đánh chặn tại tổ chức gây quỹ cộng đồng ComeBackAlive của Ukraine cho hay, các nhà sản xuất UAV ở địa phương ước tính phí sản xuất mỗi UAV đánh chặn khoảng 3.000 - 6.000USD.

Tuy nhiên, việc tăng cường sản xuất UAV đánh chặn có thể hỗ trợ cho hệ thống phòng không của Ukraine hay không còn cần thời gian chứng minh. Song, một số UAV đánh chặn của Ukraine được cho đã thành công trong thực chiến.

Hôm 26/10, Quỹ Sternenko, một tổ chức gây quỹ cộng đồng hỗ trợ sản xuất UAV đánh chặn Sting, cho biết Sting đã phá hủy 9/90 UAV của Nga được phát hiện trong một đêm.

Sting là thiết bị đánh chặn dẫn đường bằng cảm biến, do công ty Wild Hornets của Ukraine sản xuất. UAV này trông giống như một tên lửa cầm tay, đủ nhỏ để nhét vừa trong túi vải. Sting có thể đạt tốc độ bay hơn 340 km/h. Trong khi đó, các UAV đánh chặn khác của Ukraine lại trông giống như tàu lượn nhỏ.

Tỷ lệ thành công của các UAV đánh chặn cũng rất khác nhau, dao động từ 30% đến 80% hoặc 90%. Thành công có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại mục tiêu, thời gian đánh chặn và kỹ năng của người điều khiển thiết bị.

Hồi tháng 9, Tổng thống Zelensky từng thống kê, trong tổng số 810 UAV do Nga phóng đi trong một đêm, các UAV đánh chặn của Ukraine đã tiêu diệt được 150 UAV Shahed và Gerbera của đối phương.