Ông Rutte nhấn mạnh, Ukraine sẽ tham gia vào những nỗ lực hòa bình sắp tới nếu hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin diễn ra suôn sẻ.

“Khi nói tới các cuộc đàm phán hòa bình, lệnh ngừng bắn, những chuyện xảy ra sau đó như về lãnh thổ, các đảm bảo an ninh cho Ukraine, thì Ukraine sẽ phải tham gia và nên tham gia. Còn vào ngày 15/8 tới, điều quan trọng là xem ông Putin nghiêm túc như thế nào”, Tổng thư ký NATO nói trong cuộc phỏng vấn với CBS News hôm 10/8.

Một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ dự kiến sẽ gặp mặt tại Alaska vào ngày 15/8, trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Song, theo Tổng thư ký NATO, sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào được ký kết giữa ông Trump và ông Putin ở Alaska, nếu như không có Ukraine tham gia. “Những gì sẽ diễn ra vào ngày 15/8 là phép thử của ông Trump với ông Putin. Tôi ca ngợi ông Trump vì đã tổ chức cuộc gặp này”, ông Rutte chia sẻ.

Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không tạo được đột phá lớn ngoài việc tiến hành các cuộc trao đổi tù binh.

Moscow lâu nay nhấn mạnh, việc tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Ukraine phải bao gồm công nhận bán đảo Crưm, các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia thuộc lãnh thổ Nga vì những khu vực này đã tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào xứ sở bạch dương vào các năm 2014 và 2022. Nga cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và cam kết phi quân sự hóa, nhưng Kiev đã bác bỏ các điều khoản này.