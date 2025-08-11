Trong bài phát biểu đêm 10/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đánh giá cao về những gì nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump đã cam kết để có thể chấm dứt cuộc xung đột ở nước này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: President.gov.ua

Tổng thống Ukraine phát biểu: “Tất nhiên, chúng tôi đang làm việc với phía Mỹ. Không một ngày nào trôi qua mà chúng tôi không trao đổi về biện pháp đảm bảo nền hòa bình thực sự. Chúng tôi hiểu Chính phủ Nga có ý định lừa dối nước Mỹ và chúng tôi không cho phép điều đó. Tôi rất trân trọng sự quyết tâm của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt sự giết chóc trong cuộc xung đột này… Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ đất nước và nền độc lập của mình”.

Theo tờ The Hill, chính quyền Trump trong nhiều tháng qua đã cố gắng thúc đẩy Nga chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thông qua giải pháp hòa bình, thậm chí đe dọa sẽ áp thuế nhập khẩu đến 100% với hàng hóa của Nga. Tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực sau khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gần đây đã đến Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc gặp, lãnh đạo Điện Kremlin đã đề xuất một hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong một tuyên bố cuối tuần trước, Tổng thống Trump hé lộ, cuộc gặp “được mong đợi giữa ông và Tổng thống Putin sẽ được tổ chức vào ngày 15/8 tại tiểu bang Alaska”.