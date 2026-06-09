Chiều ngày 9/6, Học viện Kỹ thuật Mật mã thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ đã phát động cuộc thi “Thiết kế vi mạch bảo mật và an toàn thông tin 2026” dành cho sinh viên toàn quốc.

Có sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Công ty TNHH Dolphin Technology Vietnam Center, Công ty cổ phần Giáo dục và công nghệ VMIC, Tạp chí An toàn thông tin cùng Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội, cuộc thi là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, gắn với định hướng phát triển công nghiệp bán dẫn vi mạch, công nghệ số và an ninh mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi “Thiết kế vi mạch bảo mật và an toàn thông tin 2026”.

Sự kiện phát động cuộc thi “Thiết kế vi mạch bảo mật và an toàn thông tin 2026” cũng góp phần lan tỏa đến đông đảo sinh viên, học viên các trường đào tạo công nghệ những thông tin về vai trò, tầm quan trọng của các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, an ninh mạng cũng như yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho những lĩnh vực chiến lược này.

Phát biểu tại sự kiện, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Minh, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên số, vi mạch bán dẫn là nền tảng vật lý của mọi hệ thống hiện đại: từ thiết bị IoT, ô tô thông minh, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo đến các hệ thống thông tin trọng yếu.

Vì vậy, làm chủ vi mạch không chỉ là yêu cầu của công nghiệp, mà còn là yêu cầu của tự chủ công nghệ, an ninh chuỗi cung ứng và chủ quyền số quốc gia. Đối với mật mã và an toàn thông tin, ý nghĩa đó càng sâu sắc. Một thuật toán mật mã dù an toàn về mặt toán học vẫn có thể không an toàn nếu được triển khai trên phần cứng thiếu cơ chế bảo vệ.

Theo Giáo sư Nguyễn Hiếu Minh, các quyết sách quan trọng gần đây của Đảng và Nhà nước đã cho thấy bán dẫn không còn là một hướng nghiên cứu xa vời, mà đã trở thành một nhiệm vụ chiến lược của quốc gia. Trong nhiệm vụ đó, nhân lực là yếu tố quyết định; thiết kế vi mạch là khâu có thể đi trước; còn vi mạch bảo mật là lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt, nơi tri thức về điện tử, thiết kế số, mật mã và an toàn thông tin gặp nhau.

Được tổ chức trong bối cảnh công nghệ bán dẫn trở thành một trụ cột của chuyển đổi số, cuộc thi “Thiết kế vi mạch bảo mật và an toàn thông tin năm 2026” sẽ là nơi sinh viên không chỉ học vi mạch qua giáo trình mà trực tiếp bước vào một quy trình thiết kế: Nhận diện bài toán, đề xuất kiến trúc, mô tả phần cứng, mô phỏng, kiểm chứng, đánh giá tài nguyên và phân tích độ an toàn. “Qua cuộc thi, các em hiểu rằng một thiết kế tốt không chỉ chạy được mà còn phải rõ ràng về kiến trúc, kiểm chứng được và có tư duy bảo mật ngay từ đầu”, Giáo sư Nguyễn Hiếu Minh chia sẻ.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Minh, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã nhấn mạnh: Cuộc thi này là cơ hội để sinh viên vượt ra khỏi giới hạn của một bài thực hành thông thường, bước những bước đầu tiên vào ngành công nghiệp của tương lai.

Đại diện Ban Tổ chức cũng nêu rõ các mục tiêu cốt lõi cuộc thi hướng tới gồm: Tạo môi trường để sinh viên vận dụng kiến thức về điện tử, hệ thống số, thiết kế vi mạch, mật mã và an toàn thông tin vào các bài toán kỹ thuật cụ thể; Góp phần phát hiện, bồi dưỡng và kết nối nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, đặc biệt là hướng thiết kế vi mạch bảo mật - một lĩnh vực vừa có giá trị khoa học, vừa có ý nghĩa ứng dụng và chiến lược với đất nước;

Khuyến khích sinh viên làm chủ tư duy thiết kế hiện đại: Thiết kế đúng, mô phỏng được, kiểm chứng được, tối ưu được và đánh giá được; Hình thành tư duy “bảo mật ngay từ thiết kế” - Bảo mật không thể chỉ là lớp bổ sung ở cuối hệ thống, mà phải hiện diện trong kiến trúc, giao thức, bộ nhớ, quản lý khóa, cơ chế chống rò rỉ và trong từng quyết định kỹ thuật; Tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, chuyên gia và sinh viên để góp phần xây dựng hệ sinh thái đào tạo mở, thực tiễn và bền vững cho lĩnh vực vi mạch bảo mật tại Việt Nam.

Đại diện NIC, bà Lê Thị Minh Anh cho rằng: Việc tạo dựng môi trường để sinh viên, học viên tiếp cận thực tiễn, rèn luyện kỹ năng thiết kế và phát huy năng lực sáng tạo có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

“Cuộc thi thiết kế vi mạch bảo mật và an toàn thông tin năm 2026 là sân chơi học thuật cho sinh viên, là cơ hội để phát hiện những ý tưởng mới, ươm mầm những tài năng trẻ trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, an toàn thông tin và phát triển công nghệ lõi của nền kinh tế số”, bà Lê Thị Minh Anh nhận xét.

Ở góc độ của một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Tú, Viện trưởng Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá: Việc tham gia cuộc thi này mang lại nhiều lợi ích cho các sinh viên. Bởi lẽ, sinh viên sẽ có mục tiêu, đích đến rõ ràng và sẽ dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ, tập trung tất cả những kiến thức đã được học để có thể triển khai những vấn đề rất cụ thể; đồng thời, có môi trường để cọ xát giúp hoàn thiện bản thân, gặp được những người cùng chí hướng, dần hình thành mạng lưới hỗ trợ nhau trong công việc sau này.

Hiện tại, cổng đăng ký tham dự cuộc thi “Thiết kế vi mạch bảo mật và an toàn thông tin 2026” đã được mở. Các đội thi đã có thể đăng ký trực tuyến qua mã QR được Ban tổ chức cung cấp. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 9/9, các đội dự thi sẽ được huấn luyện, đào tạo và triển khai ý tưởng, thiết kế. Sau khi nộp sản phẩm dự thi, các đội sẽ tranh tài theo 2 vòng sơ loại và chung kết để chọn ra các nhóm dự án xuất sắc. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10.